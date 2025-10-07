Adomavičius sako dėl šmeižto prieš jį kreipęsis į teisėsaugą

„(Kreipiausi – BNS) dėl šmeižto, pagal baudžiamasis kodekso 154 straipsnį. Dėl to, kad yra melaginga informacija“, – žurnalistams antradienį teigė jis.
„Spalio septintą dieną socialiniame tinkle „Facebook“ žurnalistas Andrius Tapinas paskelbė viešą įrašą, kuriame nurodoma, kad neva Kultūros ministerijoje buvo vykdoma informacijos paieška ir surinkimas, susijęs su mano, kaip ministro, nurodymais. Įraše pateiktų teiginių turinys sudaro melagingą mano, kaip buvusio valstybės pareigūno, reputaciją žeminančią informaciją“, – kalbėjo I. Adomavičius.
Kiek anksčiau A. Tapinas, remdamasis šaltiniu ministerijoje, pranešė, jog su I. Adomavičiumi po Kultūros ministerijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš institucijos darbuotojų kompiuterių rinko informaciją.
Dėl šios informacijos Generalinė prokuratūra policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą.
Pats I. Adomavičius taip pat tikino, jog ministerijoje nebuvo pašalinių asmenų.
„Nebuvo. Galiu pasakyt taip. Dvi dienos yra iš viso nuotoliu, visi dirba. Tai negalėjo niekas iš viso vaikščiot pas žmones, nes jie nedirba, ketvirtadienį, penktadienį dažniausiai jų nėra“, – kalbėjo jis.
„Antras dalykas, aš pats net nesu vaikščiojęs po ministeriją. Aš ateidavau į ministeriją, į savo kabinetą ir pas mane visi ateidavo kaip pas ministrą, nes nėra kada“, – sakė buvęs ministras.
