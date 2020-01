2019-ųjų Nacionalinės bibliotekos penketukai

Knygos keliautojos

Daugiau kaip šešis tūkstančius įvairiausių laisvalaikio skaitinių saugančių Nacionalinės bibliotekos lentynų turinys dažnai keičiasi. Lietuvių ir užsienio grožinė literatūra, filosofija, psichologija, kultūrologijos ir kiti leidiniai laisvai prieinami vartotojams ir įprastai keliauja pas skaitytoją į namus. Šios knygos kartais išdrįsta reikalauti skaitytojų kantrybės virtualioje eilėje, nes yra tokios populiarios, kad keliauja iš rankų į rankas.

Skaitomiausių laisvalaikio knygų penketukas:

Beata Tiškevič „Vyvenimas“;

Icchokas Meras „Lygiosios trunka akimirką“; „Ant ko laikosi pasaulis“; „Ties gatvės žibintu“;

Yuval Noah Harari „Sapiens: glausta žmonijos istorija“;

Mark Manson „Subtilus menas nekrušti sau (ir kitiems) proto: kitoks požiūris į gerą gyvenimą“;

Michelle Obama „Mano istorija“.

Sėsliosios knygos

Knygos, kaupiančios vertingas žinias ir norinčios visada būti pasiekiamos, nepalieka svarbiausios šalies bibliotekos šventovės. Nacionaliniai ir užsienio šalių mokslo šakų dokumentai, tarp kurių galima rasti aktualiausias ir paklausiausias knygas pagal šalies ūkio, mokslo, kultūros kryptis ir perspektyvas.

Skaitomiausių sėsliųjų knygų penketukas:

Aldona Ruseckaitė „Padai pilni vinių: romanas apie Salomėją Nėrį“;

Albert Camus „Svetimas. Krytis“;

Stanislavas Dadelo „Lietuvos teisės akademijos studentų savarankiško fizinio rengimosi pagrindai: mokomasis leidinys“;

Tara Westover „Apšviestoji“;

Kazimieras Kuzavinis „Vox latina: lotynų kalbos vadovėlis“.

Elektroninės knygos

Skaitytojo pažymėjimas – bilietas į tūkstančius kelionių. Turėdami jį, lietuvių autorių ir į lietuvių kalbą išverstas knygas rasite portale ibiblioteka.lt. Šias knygas skaitote visur, kur yra interneto ryšys. Su knyga neprailgsta nei kelionė traukiniu prie jūros, nei eilė parduotuvėje.

2019 metų skaitomiausios elektroninės knygos:

Yuval Noah Harari „Sapiens: glausta žmonijos istorija“;

Laurent Gounelle „Dievas visada keliauja incognito“;

Svetlana Aleksijevič „Černobylio malda“;

Ruta Sepetys „Druska jūrai“;

Yuval Noah Harari „Homo Deus: glausta rytojaus istorija“.

Grojamiausios natos

Ar žinojote, kad Nacionalinėje bibliotekoje galite sugroti mėgstamą kūrinį? Jums tereikia pasiimti mėgstamas natas ir Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje pagroti „tyliuoju“ sintezatoriumi su ausinėmis. Visada galite užsukti į šią skaityklą tobulinti įgūdžių, miklinti pirštų ar tiesiog pailsėti.

Didžiausio susidomėjimo sulaukė šios natos:

„The Big book of Classical Music“;

Vytautas Kernagis „Natos I, II dalys“;

Freddie Mercury „Bohemian Rhapsody“;

„Jazz, Latin and Modern Collection“;

„Pašėlęs vėjas. Grokite su Andriumi Kulikausku“.

Klausomiausios vinilo plokštelės

Lankytojai Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje ne tik skaitė muzikos, dailės, dizaino, architektūros, scenografijos, fotografijos, teatro, kino ir šokio knygas, bet ir klausėsi laikui atsparios vinilo plokštelių muzikos. Čia, naudodamiesi vinilo plokštelių grotuvu, lankytojai perklausė širdžiai malonius įrašus.

Populiariausios vinilo plokštelės:

Dainos teatras, vad. Vytautas Kernagis;

Radiohead „A moon shaped pool“;

Daft Punk „Random access memories“;

Philippe Jaroussky „Ombra mai fu“;

Depeche Mode „Delta machine“.

Žiūrimiausi filmai

Nacionalinėje bibliotekoje pailsėti galite ne tik su knyga. Čia jūsų laukia ir kino filmai, padedantys pabėgti nuo kasdienių problemų, pailsėti arba pasisemti įkvėpimo.

2019 metais dažniausiai lankytojų žiūrėti Nacionalinės bibliotekos fondo filmai:

„The Beatles. Anthology“, rež. Geoff Wonfor;

„XX amžiaus slaptieji archyvai“, rež. Gražina Sviderskytė;

„Skrydis per Atlantą“, rež. Raimondas Vabalas;

„Bohemian Rhapsody“, rež. Bryan Singer;

„Queen on fire. Live at the Bowl: Hot Space Tour '82“.

Mažųjų skaitomiausios knygos

Visas Nacionalinės bibliotekos saugomas knygas mažiesiems galima rasti Vaikų ir jaunimo literatūros departamente, I a. Atviras, visiems pasiekiamas fondas lankytojus kviečia savarankiškai vartyti, skaityti knygas, o norintieji gali pasiimti ir namo.

2019 metais dažniausiai lankytojų buvo skaitomos:

Jeff Kinney „Nevykėlio dienoraštis“;

David Walliams „Močiutė plėšikė“ ir kitos šio autoriaus knygos;

Tomo Dirgėlos knygų ciklas „Domas ir Tomas“;

Astrid Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“ ir „Mijo, mano Mijo“;

Otfried Preussler „Plėšikas Hocenplocas“.

Jaunimo skaitomiausios knygos

Keičiančios ir įkvepiančios jaunimo knygos taip pat ilgai neužsiguli Nacionalinės bibliotekos lentynose. Kiekviena vaizduotę išlaisvinanti knyga laukia viešnagės lankytojų namuose.

Jaunųjų skaitytojų dažniausiai skaitytos knygos:

Erich Maria Remarque „Trys draugai“;

Erich Maria Remarque „Vakarų fronte nieko naujo“;

William Golding „Musių valdovas“;

Mark Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“;

Ruta Sepetys „Tarp pilkų debesų“.