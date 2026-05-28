 Vyro gyvybę gelbėti vykę policininkai tapo jo taikiniais

Vyro gyvybę gelbėti vykę policininkai tapo jo taikiniais

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2026-05-28 16:27 kauno.diena.lt inf.

Policijos pareigūnai kasdien vyksta į įvairius iškvietimus, tačiau niekada negali žinoti, kokia situacija jų laukia atvykus į įvykio vietą. Net ir pagalbos prašančio žmogaus iškvietimas gali akimirksniu tapti pavojingas ir nenuspėjamas, keliantis grėsmę pareigūnų sveikatai ar net gyvybei, skelbia Lietuvos policija.

<span>Vyro gyvybę gelbėti vykę policininkai tapo jo taikiniais</span>
Vyro gyvybę gelbėti vykę policininkai tapo jo taikiniais / Lietuvos policijos stop kadras.

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Gegužės 27 d. apie 18.36 val. Bendrasis pagalbos centras (BPC) Vilniaus apskrities policijos pareigūnams perdavė pranešimą, kad Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiame Pastrėvio kaime vyras galimai ketina nusižudyti ir turi ginklą. Apie tai pranešęs žmogus nutraukė pokalbį.

Į nurodytą vietą atvykus policininkams, vyras, gimęs 1987 metais, kuriam nustatytas 2,85 prom. neblaivumas, gyvenamojo namo kieme nukreipė pistoletą „Bersa Thunder 9 Pro“ į Elektrėnų policijos komisariato pareigūnus ir laikė jį nukreipęs tol, kol pareigūnai vyrą nuginklavo.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. Už tai gali grėsti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Šiemet, sausio–balandžio mėnesiais, Lietuvoje dėl pasipriešinimo pareigūnams pradėtas 31 ikiteisminis tyrimas, o per visus 2025 metus – 91. Policija ragina gyventojus gerbti pareigūnų darbą ir primena, kad agresyvūs veiksmai prieš pareigūnus užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Šiame straipsnyje:
Pastvėrio kaimas
girtas vyras
ginklas
policijos pareigūnai
grasinimas policininkui

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Komentarai

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Komentarai

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elena
matai toki jauna vyra nuginklavo o sena moteriske ir dar ligone nusove tai kur teisybe ir dar policininkas tipo nekaltas ot teisybe ir dar tas vyras turejo ginkla
0
-1
faktas
Būtu boba nušautu
0
-1
Nesuprantu
Iš kur tokiu Debilu atsiranda, kad grasinti šratinuku ))
2
0
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