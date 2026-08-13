Visoje Lietuvoje pastatų šiltinimo paslaugas teikianti įmonė tyčia apgaulingai tvarkė apskaitą

Skelbiama, jog tyrimo metu buvo nustatyta, kad visoje Lietuvoje pastatų šiltinimo paslaugas teikianti įmonė dvejus metus tyčia apgaulingai tvarkė įmonės finansinę apskaitą, padarydama labai didelę turtinę žalą valstybei, nes fiziniams asmenims suteikė paslaugų už daugiau nei 270 tūkst. eurų, tačiau šių ūkinių operacijų nepagrindė apskaitos dokumentais.
Be to, įmonėje nebuvo pagrįstos darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo ūkinės operacijos, kurių vertė viršijo 100 tūkst. eurų.
Ikiteisminį tyrimą byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, kurie kiek daugiau nei per metus apklausė daugiau nei 160 liudytojų, įvertino didelį kiekį kratų metu paimtų dokumentų ir informacijos.
Pasak Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Pauliaus Andruškevičiaus, sąmoningas finansinės apskaitos iškraipymas nėra vien formalus pažeidimas – tokiais veiksmais daroma reali žala valstybei.
„Šioje byloje surinkti duomenys leido pagrįsti asmenų kaltę dėl tyčinių nusikaltimų ir užtikrinti daugiau nei 120 tūkst. eurų žalos atlyginimą valstybei“, – pranešime cituojamas P. Andruškevičius.
FNTT Šiaulių apygardos valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas Andrius Krivickas pažymėjo, kad ši byla – tik vienas iš sistemingos kovos su šešėline ekonomika statybų sektoriuje rezultatų. Valdyba tęsia tyrimus ir šiai sričiai toliau skirs išskirtinį dėmesį.
„Atliekamuose tyrimuose matome, kad perkantieji paslaugas „be popierių“ rizikuoja patys. Norėdami sutaupyti mokesčių sąskaita, gyventojai dažnai gauna nekokybiškus darbus ir lieka be jokių garantijų“, – nurodė jis.
A. Krivickas ragino rinktis tik skaidriai teikiamas paslaugas, reikalauti apskaitos dokumentų, o kilus klausimams – konsultuotis su Valstybine mokesčių inspekcija ar FNTT.
Šioje byloje įmonei ir fiziniam asmeniui iš viso skirta 45 tūkst. eurų baudų, atsižvelgiant į tai, kad asmenys nebuvo teisti, visiškai prisipažino padarę nusikaltimus, nuoširdžiai gailėjosi bei įsipareigojo sumokėti daugiau nei 120 tūkst. eurų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
Šiaulių apygardos teismo priimtas baudžiamasis įsakymas yra įsiteisėjęs.
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