 Šalčininkų rajone dingo vyras: policija prašo visuomenės pagalbos

Šalčininkų rajone dingo vyras: policija prašo visuomenės pagalbos

2026-08-25 15:56 kauno.diena.lt inf.

Šalčininkų policijos pareigūnai ieško dingusio Pavelo Kulešo. Vyras rugpjūčio 24-osios naktį išėjo iš namų Tetėnų kaime ir iki šiol negrįžo.

Pavelas Kulešas
Pavelas Kulešas / E. Ovčarenko/BNS, policijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Išeidamas vyras vilkėjo tamsiai mėlyną megztinį arba tamsiai žalią ar chaki spalvos džemperį, mūvėjo tamsiai mėlynas ar žalias sportines kelnes, avėjo tamsiai mėlynus sportbačius.

Policija prašo visuomenės pagalbos – asmenų, mačiusių ieškomą Pavelą Kulešą ar turinčius bet kokios informacijos apie jo galimą buvimo vietą, prašoma apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Darių Čibirą, tel. +370 618 52978, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
dingo vyras
dingo
ieškomas vyras
Šalčininkai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų