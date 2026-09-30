Prokuratūra: Lietuvos muftijus įtariamas dėl prekybos žmonėmis

Apie įtarimus R. Jakubauskui Eltai patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
„Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras vadovauja ikiteisminiam tyrimui dėl, įtariama, prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Įtarimai šiame tyrime pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp kurių yra ir Jūsų paklausime minimas asmuo (R. Jakubauskas – ELTA) bei 2 juridiniams asmenims“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Anot G. Vitkauskaitės-Šatkauskienės, nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.
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