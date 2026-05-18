 Policijos komisariate sulaikytas vyras sužalojo pareigūną

Policijos komisariate sulaikytas vyras sužalojo pareigūną

2026-05-18 10:10
BNS inf.

Marijampolėje, J. Basanavičiaus gatvėje esančiose vyriausiojo policijos komisariato patalpose, sekmadienį pristatytas už viešosios tvarkos nusižengimą neblaivus (atsisakė pasitikrinti girtumą) vyras aktyviais veiksmais sukėlė fizinį skausmą pareigūnui, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Policijos komisariate sulaikytas vyras sužalojo pareigūną</span>
Policijos komisariate sulaikytas vyras sužalojo pareigūną / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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elena
ziuriu kad policininkai labai jau daznai gauna i kaili tai kokie vyrai ten dirba
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