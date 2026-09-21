 Po tragiškos 9 metų mergaitės mirties keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę

Po tragiškos 9 metų mergaitės mirties keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę

2026-09-21 08:18
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kelmės policija į areštinę uždarė vyrą, su kurio, kaip įtariama, važiavo 9 metų mergaitė ir žuvo per avariją.

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<span>Po tragiškos 9 metų mergaitės mirties keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę</span>
Po tragiškos 9 metų mergaitės mirties keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Kaip skelbė Policijos departamentas, sekmadienį apie 12.53 val. Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gim. 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.

Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė (gim. 2017 m.).

Keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę.

Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Šiame straipsnyje:
žuvo mažametė
keturračio avarija
nelaimė
mirtis

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