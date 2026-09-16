Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas: įvestas planas „Skydas“

Skelbiama, kad apie 13.06 val. gautas pranešimas, kad Kenelių kaime, miške rastas nukritęs dronas.
Policijos teigimu, dronas apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvestas planas „Skydas“, į įvykio vietą vyksta policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS sakė, kad pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas, nesudužęs. Jį rado girininkas.
Pasak pareigūnų, detalesnė informacija, koks tai dronas, bus suteikta vėliau, apžiūrėjus įvykio vietą.
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