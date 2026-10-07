 Panevėžio rajone iš namo kiemo pavogtas automobilis

Panevėžio rajone iš namo kiemo pavogtas automobilis

2026-10-07 08:13 kauno.diena.lt inf.

Panevėžio rajone, Staniūnų kaime, antradienį pavogtas automobilis „Ford F150 Raptor“, trečiadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

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<span>Panevėžio rajone iš namo kiemo pavogtas automobilis </span>
Panevėžio rajone iš namo kiemo pavogtas automobilis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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1983 metais gimęs vyras policijai antradienio popietę pranešė, kad buvo įsibrauta į privataus gyvenamojo namo kiemą ir pavogtas automobilis. Turtinė žala – 20 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
pavogtas automobilis
Staniūnai
ikiteisminis tyrimas

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