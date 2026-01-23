Vyro garaže – kontrabandinės cigaretės už beveik pusę milijono eurų

Trečiadienį Mažeikiuose esančiame garažų masyve Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai sulaikė 54-erių vietinį gyventoją. Tuo metu jis rakino garažą, kuriame pasieniečiai aptiko 49,5 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro Gold“, 13,9 tūkst. pakelių „Winston Blue“ ir 22,5 tūkst. pakelių „Davidoff Gold“.
Operacijos Mažeikiuose metu iš viso rasta ir paimta 85,9 tūkst. pakelių cigarečių be akcizo ženklų. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršija 400 tūkst. eurų.
Šis vyras teisėsaugos pareigūnams jau buvo žinomas. Pernai lapkričio pabaigoje jo vadovaujamos įmonės teritorijoje kratas atlikę pasieniečiai aptiko daugiau nei 23 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis ir be jų. Mažeikiškiui buvo pareikšti įtarimai ir paskirta kardomoji priemonė.
Tačiau vėlesnis įtariamojo elgesys pasieniečiams sukėlė abejonių, ar po sulaikymo jis buvo nutraukęs neteisėtą veiklą. Per trečiadienio operaciją VSAT pareigūnams patikrinus, kokiu tikslu mažeikiškis atvyko į minėtą garažų masyvą, abejonės pasitvirtino. Mažeikių gyventojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, o kitą dieną po apklausos paleistas skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis jam pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas. Jį atlieka VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai. Už šią nusikalstamą veiką įstatymas numato baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Pernai pasieniečiai sulaikė rekordiškai daug kontrabandinių cigarečių – daugiau kaip 4,4 mln. pakelių. Tai buvo didžiausias metinis sulaikytų nelegalių rūkalų kiekis per trečdalį amžiaus nuo Nepriklausomybės atkūrimo trunkančią VSAT veiklos istoriją.
