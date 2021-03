„Vaisingumo klinikos“ skandalas: A. Brazausko dukrai – specialiojo liudytojo statusas

Pagalbinio apvaisinimo specialistei Audronei Brazauskaitei-Usonienei pastaruoju metu ir pačiai gali prireikti teisinės pagalbos. „Vaisingumo klinikoje“ dirbančiai medike susidomėjo prokurorai.

„Atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl privačios medicinines paslaugas teikiančios įmonės vadovų bei kitų asmenų galimai vykdytų nusikalstamų veikų, susijusių su apgaulinga įmonės finansų apskaita, specialiojo liudytojo statusas suteiktas ten dirbančiai gydytojai A. Brazauskaitei-Usonienei. Šis statusas reiškia, kad byloje yra duomenų, jog nusikalstamą veiką galimai padarė konkretus asmuo, bet jų nepakanka įtarimams pareikšti“, – teigė Generalinės prokuratūros atstovė Viktorija Raštutytė.

Bet kada įtariamąja galinti tapti A. Brazauskaitė-Usonienė apie bendravimą su teisėsaugos atstovais kalbėti nebuvo linkusi. „Tai ką jūs tikitės, kad aš jums papasakosiu?“ – klausė medikė.

„Prokurorai sako, kad vyras prisipažino kaltas“, – teigė žurnalistė.

„Prie ko čia aš?“ – klausė A. Brazauskaitė-Usonienė.

„Galbūt žinojote apie buhalteriją?“ – klausė žurnalistė.

„Ne, ne, ne, aš nieko nekalbėsiu“, – nedaugžodžiavo medikė.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Trijose „Vaisingumo klinikose“ – Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje – privačiuose namuose ir automobiliuose pareigūnai atliko per 50 kratų. Per jas paimti dokumentai, kompiuterinė technika ir beveik pusė milijonų grynųjų. Vien Kaune per kratą aptikta didžiausia grynųjų suma vienoje vietoje – maždaug 300 tūkst. eurų. Įtariama, įmonėje galėjo būti vedama juodoji buhalterija.

Pasak policijos, surinkti duomenys leidžia įtarti, jog siekdami išvengti mokesčių ir veikdami pagal iš anksto sugalvotą nusikalstamos veikos planą, šios įmonės vadovai atsakingiems darbuotojams buvo nurodę neįtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą dalies iš pacientų gautų pajamų.

„Iš pacientų gaunami pinigai buvo netraukiami į apskaitą, o tuos pinigus pasisavindavo, mūsų turimais duomenimis, įmonės savininkai, vadovai, tiek buvo mokami atlyginimai“, – kiek anksčiau sakė policijos atstovai.

„Registrų centro“ duomenimis, „Vaisingumo klinikos“ akcininkai yra Algė Ivaškevičė, Virginijus Diržauskas, Algirdas Usonis ir Dov Feldberg.

Ši klinika savo puslapyje skelbia esanti didžiausia nevaisingumo problemas sprendžianti gydymo įstaiga Lietuvoje, kurioje atliekama daugiausia pagalbinio apvaisinimo procedūrų šalyje. Nuo 2000-ųjų veikianti klinika turi padalinius Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jai vadovauja Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko dukros Audronės Brazauskaitės-Usonienės sutuoktinis Algirdas Usonis.

A. Usonis ir dar dvylika „Vaisingumo klinikų“ darbuotojų yra įtariamieji. A. Usoniui yra pateikti įtarimai dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir žinomai neteisingų duomenų įrašymo ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Audronė Brazauskaitė-Usonienė ir Algirdas Usonis/A.Ufarto (Fotobanko) nuotr.

Neoficialiais duomenimis, kai kurie įtariamieji pripažįsta kaltę, kai kurie ją kategoriškai neigia.

A. Usonis, kuriam naktį teko praleisti areštinėje, pasak prokuratūros, savo kaltę pripažino. Jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paimti jo dokumentai.

Už neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.