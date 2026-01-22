Iš užsienio sugrąžintam telefoniniam sukčiui – Temidės kirtis

Apeliacine tvarka išnagrinėjęs nuteistojo skundą apygardos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo jam skirta vienų metų laisvės atėmimo bausmė yra teisinga bei proporcinga padarytiems nusikaltimams.
Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį pranešė, kad V. Jankauskas veikė su bendrininkų grupe, kuri taikė klasikinę telefoninio sukčiavimo schemą.
2023 metų rugpjūčio pabaigoje ikiteisminio tyrimo nenustatytas asmuo paskambino 72 metų Biržų gyventojai ir, prisistatęs policijos pareigūnu, įtikino moterį, kad jos sąskaitoje esantys pinigai yra netikri. Jis taip pat melagingai informavo biržietę apie iš jos sąskaitos neva pavogtus tūkstantį eurų ir įtikino moterį įdėti savo banko kortelę į voką, užrašyti PIN kodą ir perduoti ją atėjusiam „policijos atstovui“.
Gavęs kortelę, V. Jankauskas kartu su bendrininkais per keletą dienų Radviliškyje, Kaune ir Kelmėje išgrynino beveik 3,3 tūkst. eurų. Be grynųjų pinigų pasisavinimo, nuteistasis už nukentėjusiosios lėšas Kaune esančioje juvelyrinių dirbinių parduotuvėje nupirko auksinių grandinėlių ir pakabukų už daugiau nei 1,1 tūkst. eurų. Iš viso moteriai padaryta 4,4 tūkst. eurų turtinė žala.
Trims su V. Jankausku veikusiems bendrininkams nuosprendis paskelbtas dar 2024 metų gruodį, tačiau V. Jankauskas pasislėpė nuo teisingumo pabėgdamas į užsienį. Pagal Europos arešto orderį jis 2025 metų kovo 1 dieną buvo sulaikytas Vokietijoje ir vėliau perduotas Lietuvai.
Apeliaciniame skunde apygardos teismui V. Jankauskas prašė sušvelninti jam skirtą laisvės atėmimo bausmę, tačiau apygardos teismas sprendė, kad tiek bausmės už atskiras nusikalstamas veikas, tiek ir galutinė subendrinta bausmė atitinka įstatymo reikalavimus, todėl jos mažinti nėra jokio pagrindo.
„Byloje nėra duomenų ir aplinkybių, į kurias pirmosios instancijos teismas, skirdamas V. Jankauskui bausmę už padarytas nusikalstamas veikas ir nustatydamas jos dydį, būtų neįsigilinęs ar neteisingai pritaikęs baudžiamojo įstatymo nuostatas“, – pažymėjo teisėjų kolegija.
Teismas taip pat atkreipė dėmesį į nuteistojo asmenybės pavojingumą – nors Lietuvoje jo ankstesni teistumai formaliai išnykę, nustatyta, kad nuo 2017 iki 2024 metų vyras devynis kartus teistas Vokietijoje ir visus kartus jam skirta laisvės atėmimo bausmė.
