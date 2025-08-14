 Tyrime dėl „Garnio“ – keturi įtariamieji

Tyrime dėl „Garnio“ – keturi įtariamieji

2025-08-14 12:02
Saulius Jakučionis (BNS)

Europos prokuratūros vykdomame tyrime, susijusio su buvusiam premjerui Gintautui Paluckui iš dalies priklausančia įmone „Garnis“, įtarimai pateikti keturiems asmenims, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Tyrime dėl „Garnio“ – keturi įtariamieji
Tyrime dėl „Garnio“ – keturi įtariamieji / I. Gelūno / BNS, E. Rauluševičiaus / ELTOS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų