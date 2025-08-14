Įtariamųjų tarnyba neįvardija, bet anksčiau skelbta, kad jie pateikti G. Palucko brolio sutuoktinei priklausančios įmonės „Dankora“ vadovui Kostui Mikalajūnui. Trečiadienį „LNK Žinios“ pranešė, kad pareigūnai sulaikė ir patį ekspremjero brolį Daną Palucką.
Tyrime dėl „Garnio“ – keturi įtariamieji
2025-08-14 12:02
Europos prokuratūros vykdomame tyrime, susijusio su buvusiam premjerui Gintautui Paluckui iš dalies priklausančia įmone „Garnis“, įtarimai pateikti keturiems asmenims, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Tyrime dėl „Garnio“ – keturi įtariamieji / I. Gelūno / BNS, E. Rauluševičiaus / ELTOS nuotr.
