Transporto įmonės vadovas bus teisiamas dėl apgaulingos apskaitos ir dokumentų klastojimo

Pasak tarnybos, ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kad tarptautinius pervežimus vykdančios įmonės savininkas ir dar du asmenys galėjo klastoti su vairuotojų darbo užmokesčiu ir komandiruotėmis susijusius dokumentus bei apgaulingai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą.

Manoma, kad per pirmuosius tris 2019-ųjų mėnesius įmonės vadovas į buhalterinę apskaitą neįtraukdavo dalies ūkinių operacijų ir klastojo darbuotojų darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio bei dienpinigių priskaitymų–išskaitymų žiniaraščius bei dokumentus, susijusius su darbo užmokesčio apskaičiavimu ir išmokėjimu.

FNTT duomenimis, vadovas į apskaitą galėjo neįtraukti beveik 7 tūkst. eurų priskaičiuoto darbo užmokesčio, o vairuotojams galėjo buvo neapskaičiuota ir neišmokėta per 8,5 tūkst. eurų jiems priklausančių dienpinigių ir per 5 tūkst. eurų darbo užmokesčio. Į žiniaraščius taip pat buvo neįtraukti ir mokesčiai valstybei – per 2 tūkst. eurų.

Taip pat manoma, kad įmonės savininkas, kartu su apskaitininke dirbančia žmona ir vadybininku dirbančiu sūnumi, dokumentuose nurodė, kad per pirmąjį 2019 metų pusmetį jo samdomi vairuotojai neva be pateisinamos priežasties nepasirodydavo darbe, fiksuotos pravaikštos, todėl atlyginimai jiems anuliuojami.

Pareigūnų teigimu, darbuotojai tuo metu buvo komandiruotėse ir vairavo įmonės krovininius automobilius, jiems mokėtas darbo užmokestis ir dienpinigiai.

Įtariama, kad apie dokumentų klastojimą žinojusi buhalterė duomenis perduodavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui.

Ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga laikinai apribojo įmonės savininkų nuosavybę daugiau nei 22 tūkst. eurų vertam turtui.

Tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Baudžiamąją bylą nagrinės Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai.