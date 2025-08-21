Teismas skelbs nuosprendį Marijampolės mero „čekiukų“ byloje

„Rytoj skelbiamas nuosprendis“, – posėdžio išvakarėse BNS nurodė teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis.
Kaltinamasis ar jo advokatas neprivalo atvykti išklausyti nuosprendžio. P. Isoda BNS patvirtino paskelbime nedalyvausiantis, teisme neplanuoja būti ir jo gynėjas Giedrius Danėlius.
Prokuroras savo baigiamojoje kalboje liepos pirmoje pusėje politikui pasiūlė skirti 15 tūkst. eurų baudą ir uždrausti ketverius metus eiti valstybines pareigas ar dirbti valdiškose įstaigose.
Kaip rašė BNS, šioje kovą teismui perduotoje byloje Marijampolės meras kaltinamas piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu, taip apgaule įgydamas beveik pustrečio tūkstančio savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Anot prokuratūros, politikas suklastojo 26 išlaidų suvestines ir 11 ataskaitų, veikė priešingai valstybės interesams, demonstravo nuostatą nesilaikyti įstatymų ir menkino savivaldybės autoritetą.
P. Isoda teisme tvirtino dokumentų neklastojęs ir teigė tai galėjus būti žmogiška klaida.
Pradėjus nagrinėti bylą, G. Danėlius teismo paprašė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vietos savivaldos įstatymo atitikties pagrindiniam šalies įstatymui. Teisėja Daiva Jankauskienė dėl šio prašymo ketino nuspręsti rašydama nuosprendį.
Pernai gruodį P. Isodai pareiškus įtarimus, jis sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje. Meras tuomet sakė tikįs, kad kaltinimais teisme virtę įtarimai nepasitvirtins, nes nesijaučia pažeidęs teisės aktus.
