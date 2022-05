Teismas patvirtino: P. Gražulis teisės vairuoti neteko pagrįstai

Apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo paskelbimo dienos.

Teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą dėl chuliganiško vairavimo magistraliniame kelyje ir atmetė administracinėn atsakomybėn patraukto P. Gražulio apeliacinį skundą, pranešė teismas.

Politikas buvo nubaustas už tai, kad praėjusių metų vasarą kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda vairuodamas transporto priemonę, priekyje susidarius transporto priemonių spūsčiai, persirikiavo į kelkraštį, kirsdamas kelio žymėjimą „Plati ištisinė linija“.

Be to, iš chuliganiškų paskatų apvažiuodamas visas kamštyje dviejose eismo juostose stovėjusias transporto priemones važiavo kelkraščiu.

Seimo nariui policijos nutarimu paskirta 450 eurų bauda ir administracinio poveikio priemonė – dvylika mėnesių atimta teisė vairuoti transporto priemones.

Šis policijos nutarimas buvo apskųstas apylinkės teismui, tačiau teismas skundą atmetė. Nesutikdamas ir su teismo nutartimi, pažeidėjas ją apskundė apygardos teismui. Tačiau ir šis teismas parlamentaro skundą atmetė.

P. Gražulis pripažino padaręs Kelių eismo taisyklių pažeidimą, tačiau nesutiko, kad padarė jį iš chuliganiškų paskatų. Jo teigimu, jis buvo itin atidus ir atsargus, manevrą atliko lėtai, nesukeldamas jokio pavojaus kitiems eismo dalyviams, nekilo jokių neigiamų padarinių, nebuvo sugadintas svetimas turtas, asmenys nenukentėjo ir nebuvo grėsmės, kad jie nukentės.

Apygardos teismo vertinimu, P. Gražulio važiavimas kelkraščiu, apvažiuojant visas spūstyje stovėjusias transporto priemones, dėl asmeninių poreikių skubaus patenkinimo, o ne iš chuliganiškų paskatų, vertintina kaip gynybinė pozicija, pateikta, siekiant sušvelninti savo teisinę padėtį.

„Važiuodamas automagistrale jis galėjo iš jos išvažiuoti, kadangi buvo ne viena galimybė minėtame kelyje nusukti“, – paskelbė Klaipėdos apygardos teismas.

Pasak teisėjos Dalios Kursevičienės, P. Gražulio elgesys teisingai įvertintas kaip chuliganiškas, nes kiti vairuotojai kantriai stovėjo didelėje automobilių spūstyje, laukdami savo eilės, o P. Gražulis, sąmoningai išvažiuodamas į kelkraštį ir taip aplenkdamas kitus eilėje stovinčius automobilius, pasielgė nepagarbiai su kitais eismo dalyviais, tokiu savo elgesiu demonstravo savo išskirtinumą ir nepagarbą kitiems vairuotojoms, savo interesus (spūsties metu greičiau pasiekti kelionės tikslą) įgyvendino šiurkščiai ignoruodamas saugaus eismo reikalavimus, savo veiksmais sukėlė kitų eismo dalyvių neigiamą reakciją.

Teismas pažymėjo, kad priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, iš byloje esančio vaizdo įrašo matyti, kad P. Gražulio vairuojamas automobilis gana greitai važiavo kelkraščiu pro lėtai judančias spūstyje transporto priemones.

Policijos pareigūnams pradėjus vytis automobilį, P. Gražulis bandė grįžti į pirmą eismo juostą, rodė posūkį į kairę.

„Nors dėl padaryto nusižengimo nekilo jokių neigiamų padarinių, nebuvo sugadintas svetimas turtas, asmenys nenukentėjo, tačiau, apygardos teismo vertinimu, tai, kad dėl atsitiktinumo realiai nebuvo sukeltas eismo įvykis ir jo metu niekas nenukentėjo, savaime nereiškia, kad toks vairavimas nekėlė pavojaus ne tik eismo bei žmonių saugumui, tačiau ir pačiam automobilį vairavusiam P. Gražuliui“, – rašoma teismo sprendime.

Teismas atsižvelgė ir į tai, kad P. Gražulis per vienus metus net 13 kartų baustas administracine tvarka už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, be to, praėjus pusantro mėnesio po pažeidimo, dėl kurio paduotas apeliacinis skundas šioje byloje, padarymo, jis padarė naują administracinį nusižengimą.

„Toks pažeidimų skaičius rodo neatsakingą P. Gražulio požiūrį į Kelių eismo taisyklių laikymąsi, o anksčiau paskirtos administracinės nuobaudos savo tikslų nepasiekė. Seimo nario administracinių nusižengimų istorija rodo, kad jis sistemingai daro tyčinius įžūlius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, – viršija didžiausią leistiną važiavimo greitį, palieka automobilį stovėti neleistinose vietose, nesumoka vietinės rinkliavos už transporto priemonės stovėjimą. Jis ankstesnio savo elgesio kritiškai nevertino ir iš jam skirtų nuobaudų nepasimokė, toks jo elgesys rodo neatsakingą požiūrį į pavojų ne tik jam pačiam, bet ir kitiems asmenims“, – paskelbė teismas.

Kitoje administracinėje byloje Seimo narys P. Gražulis išvengė atsakomybės už galbūt viršytą važiavimo greitį – Kauno apskrities policija balandį nutraukė administracinę bylą, nesurinkus pakankamai neginčijamų įrodymų politiko kaltei pagrįsti.

Naujienų portalas 15min.lt lapkritį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame fiksuota, kaip lengvasis automobilis „Lexus“ autostrada važiuoja 150 kilometrų per valandą greičiu ir daugiau. Vaizdo įrašą daręs Deividu pristatęs vaikinas tvirtino matęs, kad mašiną vairuoja P. Gražulis.

Jis taip pat yra nuteistas ir baudžiamojoje byloje, už piktnaudžiavimą jam skirta daugiau nei 15 tūkst. eurų bauda, nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.