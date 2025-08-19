Teismas atidėjo Birštono merės „čekiukų“ bylos nagrinėjimą, prokuroras prašo atlyginti 677 eurų

„Atsižvelgiant į tai, kad šiandien nedalyvauja kaltinamoji, posėdį atidedame ir suderinsime kitus laikus“, – paskelbė bylai pirmininkaujanti teisėja Judita Sungailaitė.
Pradėti nagrinėti bylą teismas planuoja rugsėjo 24-ąją, posėdžiai taip pat numatyti spalio 20 ir lapkričio 3 dienomis.
Be to, valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Darius Valkavičius pareiškė 677 eurų dydžio civilinį ieškinį turtinei žalai įgyti. Teismas dėl jo prijungimo ketina apsispręsti kitame posėdyje, išklausęs kaltinamosios poziciją.
Kaip rašė BNS, socialdemokratės N. Dirginčienės „čekiukų“ baudžiamoji byla teismui perduota liepos pradžioje, joje politikė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu suklastotais dokumentais.
Bylos duomenimis, 2019–2021 metais N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos, transporto priemonės remonto išlaidas.
Ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga nustatė, kad politikė apgaule savo naudai šitaip įgijo 6 tūkst. 317 eurų, priklausiusių Birštono savivaldybės administracijai.
Pernai gruodį įtarimų sulaukusi Birštono merė juos atmetė. Ji tvirtino nepiktnaudžiavusi tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis, o sumą, dėl kurios kilo klausimų, grąžinusi į biudžetą.
Prokuroro duomenimis, N. Dirginčienė savivaldybei grąžino per 5 tūkst. 639 eurus. Civiliniu ieškiniu savivaldybės administracijos naudai siekiama priteisti politikės neatlygintą skirtumą.
Be to, teisėja žodžiu sudrausmino politikę ginantį advokatą Gintarą Černiauską už tai, kad šis neinformavo dalyvausiąs antradienio posėdyje. J. Sungailaitės vertinimu, tokiu atveju užtikrinus ir N. Dirginčienės dalyvavimą, byloje galėjo būti pradėtas įrodymų tyrimas.
Dėl Birštono merės ir G. Černiausko užimtumo teismas buvo gavęs du gynybos prašymus atidėti bylos nagrinėjimą.
„Atvykau tam, kad būtų galima susiderinti datas, kad neišpultų kaip šiandien, kai aš užimtas kitoje byloje. (...) Atvykti Birštono merei, manau, kad būtų netikslinga“, – kalbėjo advokatas.
BNS primena, kad pareiškus įtarimus, ilgametė socdemė sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP).
Birštono savivaldybei N. Dirginčienė vadovauja nuo 2008 metų. Pastaruosiuose 2023-iųjų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose ji buvo išrinkta pirmajame ture, gavusi per 54 proc. rinkėjų palaikymo.
