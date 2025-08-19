Teismas atidėjo Birštono merės „čekiukų“ bylos nagrinėjimą

„Atsižvelgiant į tai, kad šiandien nedalyvauja kaltinamoji, posėdį atidedame ir suderinsime kitus laikus“, – paskelbė bylai pirmininkaujanti teisėja Judita Sungailaitė.
Kaip rašė BNS, socialdemokratės N. Dirginčienės „čekiukų“ baudžiamoji byla teismui perduota liepos pradžioje, joje politikė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu suklastotais dokumentais.
Bylos duomenimis, 2019–2021 metais N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos, transporto priemonės remonto išlaidas.
Ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga nustatė, kad politikė apgaule savo naudai šitaip įgijo 6 tūkst. 317 eurų, priklausiusių Birštono savivaldybės administracijai.
Pernai gruodį įtarimų sulaukusi Birštono merė juos atmetė. Ji tvirtino nepiktnaudžiavusi tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis, o sumą, dėl kurios kilo klausimų, grąžinusi į biudžetą.
(be temos)
(be temos)