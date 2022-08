Kontrabandininkai – vis išradingesni: cigaretes gabeno dronu

Šeštadienį naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai ties Šalčininkų rajono Panočių kaimu užfiksavo objektą, nedideliame aukštyje įskridusį į Lietuvos teritoriją.

Skraidyklė trumpam buvo dingusi iš pasieniečių patrulių akiračio, tačiau netrukus vėl buvo pastebėta šio kaimo prieigose. VSAT patruliai nedelsiant parengė naudoti turėtą bepiločių orlaivių užkardymo įrangą. Jos paveikta skraidyklė priverstinai nutupdyta ir rasta už maždaug 400 metrų nuo sienos su Baltarusija. Paaiškėjo, kad prie savadarbio drono pritvirtintas ryšulys, kuriame rasta 650 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Įvykį tiriantys pasieniečiai dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pradėjo administracinę teiseną. Droną valdęs asmuo nerastas. Bepilotis orlaivis ir cigaretės saugomi Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardoje.

VSAT pareigūnai pastebi, kad augant kontrabandinių cigarečių gabenimo per vadinamąją „žaliąją“ zoną mastams dažnėja ir atvejų, kai rūkalų gabenimui naudojamos bepilotės skraidymo priemonės. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį pasieniečiai išaiškino 22 atvejus, kai cigaretės iš Baltarusijos buvo atskraidintos dronais. Tuo tarpu per visus 2021-uosius, VSAT duomenimis, tokių atvejų buvo septyniolika.

Šiuo „nuotoliniu“ būdu dažniausiai skraidinami nedideli cigarečių kroviniai nuo kelių šimtų iki beveik tūkstančio pakelių, nes kontrabandininkai atsižvelgia ir į keliamąją drono galią.