Prisidengdami žinutėmis iš VMI sukčiai tuština žmonių sąskaitas: kaip neužkibti ant kabliuko?

Nepaisant to, kad visuomenės nuolat prašoma būti itin budriems ir nereaguoti į abejotino turinio sukčių siuntinėjamas SMS, žmonės vis užkimba ant apgaulingo sukčių kabliuko. Neseniai tokiu būdu ištuštinta dar viena, Marijampolėje gyvenančios moters, sąskaita.

Balandžio 25 d. apie 17.28 val. Marijampolės apskrities pareigūnai sulaukė 1982 metais gimusios moters pareiškimo, kuriame ji teigė, kad balandžio 23 dieną į mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę su klaidinančiu pranešimu iš „VMI“ bei nuoroda. Ją aktyvavus ir suvedus prisijungimo prie el. banko slaptažodžius iš moters banko sąskaitos į nežinomo asmens sąskaitą pervesta 243,85 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Už tai gali grėsti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Kaip apsisaugoti nuo sukčių?

Portalas kauno.diena.lt paprašė VMI atstovų paaiškinti, kaip apsisaugoti nuo jų vardu prisidengiančių sukčių spendžiamų žabangų.

Kaip teigė VMI Vidaus saugumo skyriaus vedėja Inesa Gineitienė, pastaruoju metu sukčių žinutės ir elektroniniai laiškai suaktyvėjo, nes jie naudojasi deklaravimo periodu, kuomet šalies gyventojai deklaruoja pajamas ir laukia permokų. Sukčiai žinutėmis siekia išgauti gyventojų elektroninės bankininkystės duomenis.

„Sukčiai gyventojus apgauti bando įvairiais būdais, pavyzdžiui, SMS žinutėmis ir el. laiškais, kuriuose pateikiamos nuorodos, QR kodai su nuorodomis, raginimai kuo greičiau prisijungti. Šios nuorodos veda į sukčių internetinius puslapius imituojančius VMI informacines sistemas ir siūlančius prisijungti su el. bankininkystės prisijungimo duomenimis“, – aiškino pašnekovė.

Ji pridūrė, kad užfiksuota ir tokių atvejų, kai pranešimuose dėl tikroviškumo nurodyti ir iš galimai nelegalių duomenų bazių gauti gyventojų asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba jo fragmentas. Čia ir kyla didžiausias pavojus atskleisti duomenis.

„Gyventojai, gavę įtartiną žinutę, turėtų būti atidūs – neaktyvuoti joje pateiktų nuorodų, nespausti ant įvairių mygtukų, neskenuoti QR kodų. Jie turėtų išjungti pranešimą ir patys savarankiškai prisijungti prie Mano VMI - www.vmi.lt/mvmi. Ten gyventojai ras visą informaciją apie nesumokėtas baudas, turimas permokas ar mokėtinas sumas“, – teigė I. Gineitienė.

Taip pat pažymima, kad VMI nesiunčia gyventojams pranešimų el. paštu ar SMS žinute su jų asmenine informacija, asmens kodu, mokėtinomis sumomis, raginimu susigrąžinti permoką.

VMI nesiunčia gyventojams pranešimų SMS žinutėmis, kuriose yra papildomos nuorodos.

Be to, reiktų atsiminti ir tai, kad nė vienos iš šalies institucijų internetinės svetainės adresas nesibaigia .net, .com, .info, .org, .biz .eu ar panašiai. Tokiais domenais pastaruoju metu naudojasi sukčiai. VMI interneto puslapio pabaiga – .lt Ji tokia visada. Taip pat reiktų neužmiršti, kad VMI niekada nesiunčia trumpojo pranešimo iš kitos šalies numerio.

Apie bandymus sukčiauti visada pranešama Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui.

Kaip atpažinti bandymą sukčiauti?

Gaunate pranešimą nuo VMI SMS žinute. Perspėjame, kad:

• VMI nesiunčia gyventojams pranešimų SMS žinutėmis, kuriose yra papildomos nuorodos.

• SMS žinutes VMI vardu klientai gali gauti užsiregistravę vizitui ar, pvz. dėl gauto pranešimo VMI sistemoje, tačiau nuoroda prie jų nėra pateikiama.

• Kitos institucijos nesiunčia SMS žinučių su informacija apie VMI.

• Sukčių atsiųstoje SMS žinutėje siuntėjo pavadinimas, kurį savo telefone mato SMS žinutės gavėjas, gali būti nurodytas VMI, tačiau tai dar nereiškia, jog žinutę atsiuntė VMI.

Gautame pranešime pateikiama nuoroda ne į VMI interneto svetainę ar VMI informacines sistemas, bet į kitus internetinius adresus, kurie kartais gali būti vizualiai panašūs į VMI svetainės internetinį adresą. Perspėjame, kad:

• Rekomenduojame nespausti įtartinuose pranešimuose esančių nuorodų.

• Gautame pranešime esanti tikroji nuoroda gali būti užmaskuota. Tikrąją nuorodą galite pamatyti atsargiai užvedę ant nuorodos pelės žymeklį, bet jos nespausdami.

• Sukčiai yra sukūrę interneto svetainių vizualiai panašių į VMI ir kitų institucijų interneto svetaines, naujienų portalus. Tokiose sukčių svetainėse pateikiama melaginga informacija, išgalvotos sėkmės istorijos investuojant į kriptovaliutas, siūlymai investuoti, padidinti pajamas, užpildyti formas dėl mokesčių nemokėjimo ir pan.

• VMI interneto svetainės adresas yra https://www.vmi.lt/ ir visų VMI informacinių sistemų adresai turi galūnę .vmi.lt prieš pirmą pasvirąjį brūkšnį "/" (pvz.: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Naujienos/NaujienosVISI.aspx).

• Siuntėjo el. pašto adresas nėra oficialus VMI adresas. Perspėjame, kad oficialūs VMI institucijos el. pašto adresai baigiasi galūne @vmi.lt.

• Sukčiai dažnai naudojasi labai panašiais el. pašto adresais su panašiomis galūnėmis (pvz.: @vmi.com, @vni.lt, @vmi.org. arba manovmi@vmi.meil-snder.lt).

• Kartais sukčiai kaip laiško siuntėją nurodo VMI darbuotojo el. pašto adresą, todėl gavus tokį laišką reikia atkreipti dėmesį į antrąjį siuntėjo el. pašto adresą: jeigu jis nesutampa su priekyje nurodytu VMI el. pašto adresu (pvz.: <V.Pavardenis@vmi.lt> <d.chach@newzl.co.tz>"), tai reiškia kad tikrasis siuntėjo el. pašto adresas yra ne VMI darbuotojo ir VMI šio el. laiško nesiuntė.

Gaunate pranešimą su naujiena, kuri atrodo per gera, jog būtų tiesa, arba yra visiškai netikėta, pavyzdžiui:

• Staiga gaunate pranešimą, kuriame nurodoma, jog Jums bus grąžinta tam tikra suma.

• Jūsų prašoma sumokėti skolą, apie kurią Jūs nieko nežinote ir nesuprantate, iš kur ji galėjo atsirasti.

• Prašoma paspausti ant nuorodos ir užpildyti neaiškią formą.

• Gaunate pranešimą, jog Jums bus taikomos lengvatos ar iš viso nereikės mokėti mokesčių.

• Gaunate pranešimą nuo VMI su prie el. laiško prisegtu dokumentu. Perspėjame, kad VMI nesiunčia pranešimų su prisegtais dokumentais.

• Kartu su el. paštu siunčiamais Mano VMI pranešimais prisegtą dokumentą galite gauti tik tuo atveju, jeigu savo Mano VMI paskyroje esate savarankiškai pasirinkę šią funkciją.

• Visus suformuotus dokumentus gyventojai gali pamatyti prisijungę prie Mano VMI arba EDS informacinių sistemų.

• Prie el. laiško prisegto dokumento neatidarinėkite.

Daugiau informacijos, kaip atskirti galimus bandymus sukčiauti, ką daryti gavus tokį pranešimą ir tapus sukčių auka – rasite čia.

Jei turite abejonių dėl gauto pranešimo, kuriame prisistatoma VMI, galite pateikti paklausimą per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Paklausimai) ar el. paštu duomenu_sauga@vmi.lt (kartu pridedant gauto pranešimo vaizdą). Visą informaciją mokesčių klausimais gyventojai gali sužinoti ir paskambinę telefonu 1882 (skambinant iš užsienio +370 5 260 5060).