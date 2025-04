Siaubinga jaunos moters mirtis: iš dešimto aukšto nukrito tada, kai slėpėsi nuo smurtautojo

2023 metų rugpjūčio 4 dieną prie vieno iš Mažeikiuose esančių daugiabučių policijos pareigūnai rado pro langą iškritusią jauną moterį. Dviejų vaikų mama nuo patirtų sužalojimų po kurio laiko ligoninėje mirė.

Dėl šio įvykio Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, kaip moteris galėjo iškristi – pareigūnams atvykus į įvykio vietą, nebuvo matyti praviro lango. Atliekant tyrimą buvo gauta duomenų, kad įvykio dieną moters sutuoktinis R. Matulevičius prieš ją smurtavo. Nustatyta, kad ranka ir cilindro formos daiktu jai buvo suduota į įvairias kūno vietas mažiausiai keturiolika kartų.

Bylos duomenimis, sumušta devyniolikmetė, traukdamasi nuo smurtautojo, užlipo ant dešimtame aukšte esančio buto lauko palangės, o kaltinamasis tyčia uždarė ir užrakino langą, taip neleisdamas sutuoktinei patekti atgal į vidų. Moteris, neišsilaikiusi ant palangės, nukrito iš dešimto aukšto iš pradžių atsitrenkdama į laiptų turėklą, o paskui į žemę.

Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu R. Matulevičius kaltės nepripažino.

Kaip pranešė Šiaulių apygardos teismas, kaltinamojo parodymai paneigti vienintelės visas esmines įvykio aplinkybes mačiusios liudytojos parodymais – moteris matė, kaip mergina stovėjo ant dešimtame namo aukšte esančio lango palangės, o langas buvo uždarytas. Po to, liudytojos teigimu, langas atsidarė ir buto viduje buvęs vyriškis kalbėjosi su mergina. Anot šios liudytojos, tada tas vyriškis uždarė langą ir su vaiku išėjo iš namo, o mergina liko stovėti ant palangės.

Liudytoja matė, kaip mergina ėjo palange kito lango link į kairę pusę, tiesė ranką į tą langą, tačiau paslydo ir nukrito. Teismas pabrėžė, kad šiais liudytojos parodymais teismas neturi jokio pagrindo netikėti.

Byloje nustatyta, kad R. Matulevičiaus sutuoktinė, konflikto metu patyrusi fizinį smurtą, pati per atidarytą svetainės langą užlipo ant išorinės palangės ir ant jos stovėjo, nereagavo į kaltinamojo prašymą grįžti į buto vidų – galbūt norėdama pagąsdinti prieš ją smurtavusį kaltinamąjį.

Po to R. Matulevičius uždarė ir užrakino svetainės langą, palikdamas sutuoktinę stovėti ant išorinės palangės. Teismo vertinimu, toks moters elgesys buvo rizikingas, nes ji, žinodama kaltinamojo charakterio savybes – ūmaus būdo, greit įsiplieskiantis, linkęs smurtauti – turėjo suvokti, kad pastarojo gali būti išstumta per langą ar likti už uždaryto lango, bet vis tiek rizikavo. Be to, toks moters elgesys iš dalies nulėmė ir kaltinamojo veiksmus – jo pyktį bei lango uždarymą ir užrakinimą. Tai teismas pripažino kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad R. Matulevičius turi du mažamečius vaikus, su kuriais nuolat bendrauja, domisi jais, o griežtesnės laisvės atėmimo bausmės paskyrimas gali nutraukti bet kokius socialinius ryšius tarp kaltinamojo ir jo vaikų. Teismas prokurorės prašytą penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmę sušvelnino.

Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiųjų – sutuoktinių mažamečių vaikų – įstatyminės atstovės pareikštą civilinį ieškinį ir priteisė jiems iš nuteistojo po 30 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

Mažeikiškis anksčiau yra teistas dėl savavaldžiavimo. Šiuo metu jam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.