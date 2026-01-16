Prokuratūra teismui perdavė bylą dėl pasikėsinimo Šiauliuose padegti karinę paramą Ukrainai

„Sausio 12 dieną buvo surašytas kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje dėl pasikėsinimo įvykdyti teroro aktus, dalyvavimo teroristinėje grupėje. Trečiadienį, sausio 14-ąją, baudžiamoji byla perduota su kaltinamuoju aktu Šiaulių apygardos teismui“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje nurodė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis.
Užpernai lapkritį Generalinė prokuratūra pranešė, kad dėl Šiauliuose įtariamo teroristinio akto suimti du Ispanijos piliečiai. Žiniasklaida anksčiau skelbė, jog juos galėjo pasamdyti Rusijos žvalgyba.
Išpuoliui nepavykus, įtariamieji ispanai slėpėsi Rygoje, kur buvo sulaikyti Latvijos saugumo tarnybos ir pagal Europos arešto orderius perduoti Lietuvai.
