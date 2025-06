Prausykloje kalinį nudūręs ir iki gyvos galvos nuteistas žudikas veržėsi į laisvę

Kaip ketvirtadienį pranešė Šiaulių apygardos teismas, daugiau kaip prieš 20 metų už pasipriešinimą valstybės tarnautojui, nežymų pastarojo sveikatos sutrikdymą ir itin žiaurų kalinio nužudymą iki gyvos galvos kalėti nuteistas vyras prašė paskirti jam terminuotą laisvės atėmimo bausmę.

Šiaulių kalėjime bausmę atliekantis T. Tamašauskas 2004 metais, atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose, pasipriešino valstybės tarnautojui: miegamajame, neklausydamas prižiūrėtojo reikalavimų išjungti televizorių, smogė pareigūnui į veidą, padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą.

Praėjus maždaug mėnesiui po šio įvykio, T. Tamašauskas toje pačioje įkalinimo įstaigoje, nuteistųjų prausykloje, būdamas apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų, tarpusavio konflikto metu peiliu dūrė ne mažiau 22 kartų nuteistajam į įvairias kūno vietas. Sužalotasis mirė.

Tų pačių metų gruodį Kauno apygardos teismas T. Tamašauskui skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.

Šių metų balandžio pabaigoje nuteistasis kreipėsi į kalėjimo viršininką su prašymu kreiptis į teismą dėl jam paskirtos bausmės pakeitimo. Įkalinimo įstaigos vadovas gegužės pradžioje kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su teikimu T. Tamašauskui įkalinimą iki gyvos galvos pakeisti terminuota laisvės atėmimo bausme.

Teikime nurodoma, kad nuteistasis T. Tamašauskas laivės atėmimo bausmę pradėjo atlikinėti Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, vėliau – Alytaus kalėjime. Praėjusių metų vasario 29 dieną perkeltas į Šiaulių kalėjimą. Kaip pažymima dokumente, atvykęs į Šiaulių kalėjimą T. Tamašauskas adaptavosi lengvai, buvo ramaus būdo, užsiėmė savo veiklomis, lankė visus siūlomus užsiėmimus.

Nuo 2024 metų kovo 24-osios nuteistasis užsiima individualia kūrybine veikla – piešimu, tapyba, pynimu. Anksčiau grojo instrumentu – ukulėle, šiuo metu turi leidimą ją turėti gyvenamojoje kameroje. Jis yra pateikęs sutikimą užsiimti administracijos pasiūlyta darbine veikla.

Nurodoma, jog nuo praėjusių metų birželio jautėsi T. Tamašausko agresija administracijos bei pareigūnų atžvilgiu, buvo daromi vidaus tvarkos pažeidimai, nuteistasis ne kartą baustas drausminėmis nuobaudomis, buvo perkeltas į drausmės grupę.

Nuo 2024-ųjų spalio 9-osios, kalėjimo viršininko sprendimu, nuteistajam taikytas papildomas režimo reikalavimas – antrankių naudojimas už gyvenamosios kameros ribų. Šių metų balandžio 25 dienos kalėjimo viršininko sprendimu papildomi režimo reikalavimai buvo panaikinti.

Teikime nurodoma ir tai, kad T. Tamašauskas bausmės atlikimo laikotarpiu drausmine tvarka baustas 72 kartus už įvairius vidaus tvarkos pažeidimus, tokius kaip nuteistųjų dienotvarkės nesilaikymas, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas, fizinio smurto naudojimas prieš kitus asmenis, neleistinų daiktų turėjimas.

Per visą bausmės laiką skatintas penkis kartus, už paskatinimus buvo skiriami drausminių nuobaudų panaikinimai anksčiau laiko. Vieną kartą gauta padėka už aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos priemonėse bei šv. Kalėdų bei Naujųjų metų proga. Bausmės atlikimo metu įrašytas į linkusiųjų užpulti įskaitą, iš kurios iki šios dienos dar nėra išbrauktas.

Teikimą išnagrinėjusi Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija nurodė, kad T. Tamašauskas atitinka įstatyme numatytą formalų kriterijų – yra atlikęs daugiau kaip 20 metų paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės. Tačiau vien šio formalaus kriterijaus, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nepakanka.

Be to, vien atitinkamo dydžio laisvės atėmimo bausmės atlikimas savaime nepatvirtina to, kad bausmės tikslai pasiekti ir nuteistasis padarė tinkamas išvadas dėl savo elgesio, iš esmės pakeitė savo ankstesnes antivisuomenines nuostatas ir nebėra pavojingas visuomenei.

Iš teismui pateiktos nuteistojo asmens bylos duomenų matyti, kad T. Tamašauskas teistas 11 kartų, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal aštuonis subendrintus nuosprendžius. Pirmą kartą nuteistas būdamas 17 metų. Per visą bausmės atlikimo laikotarpį 97 kartus pažeidė vidaus tvarkos taisykles ir režimo reikalavimus: turėjo mobiliojo ryšio telefoną, vartojo narkotines medžiagas, turėjo savadarbį peilį, naudojo smurtą prieš kitus asmenis.

Kaip pažymėjo teismas, sprendžiant klausimą dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuota laisvės atėmimo bausme, viena iš esminių aplinkybių yra nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika. T. Tamašausko pirminis nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas atliktas 2020 metais. Nustatyta aukšta rizika. Šių metų gegužės 29-ąją atliktas pakartotinis nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas, kurio metu taip pat nustatyta aukšta rizika. Taigi, nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika yra išlikusi aukšta ir jokia pažanga nėra fiksuojama.

Tai teisėjų kolegijai leidžia pagrįstai spręsti, kad nuteistasis, nors ir bando keisti savo elgesį pozityvia kryptimi, tačiau jo rodomos pastangos šiuo metu dar nėra pakankamos.

Kolegija nusprendė, kad šiuo metu nėra pagrindo tenkinti Šiaulių kalėjimo viršininko teikimo dėl T. Tamašauskui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuotą laisvės atėmimo bausmę.

Ši nutartis gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.