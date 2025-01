Pasieniečiai sulaikė pakruojietį, važiavusį ką tik Lenkijoje pavogtu visureigiu

Anot pranešimo, trečiadienį ryte Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Salaperaugio kaimu, Kalvarijos savivaldybėje, kelyje Suvalkai–Marijampolė patikrinimui sustabdė ką tik į Lietuvą įvažiavusį 2019 metais pagamintą automobilį „Kia Sportage“.

Visureigį vairavo 25-erių Lietuvos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajone.

Vyras pasieniečiams pateikė savo pasą, tačiau automobilio registracijos dokumento ir vairuotojo pažymėjimo neturėjo, todėl buvo nuspręsta patikrinti visureigio ir vairuotojo duomenis.

Ieškodami informacijos pagal automobilio identifikacinį numerį, pasieniečiai greitai nustatė, jog tą patį trečiadienį Lenkijos policija paskelbė šio automobilio paiešką. VSAT pareigūnai taip pat išsiaiškino, kad visureigį vairavęs pakruojietis tokios teisės niekada nebuvo įgijęs.

Vyras teigė visureigį gavęs Varšuvoje iš nepažįstamų asmenų.

Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Be to, vyrui už vairavimą neturint tam teisės skirta 300 eurų bauda. Be to, jis pusę metų negalės įgyti teisės vairuoti.

Tokio automobilio rinkos kaina, priklausomai nuo komplektacijos, techninės būklės bei ridos siekia nuo 14 tūkst. iki 20 tūkst. eurų.