Pasieniečiai miške aptiko 100 dėžių baltarusiškų cigarečių: jų vertė – kone 260 tūkst. eurų

Trečiadienio naktį tarnybą vykdę Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai Lazdijų rajone, Kuodžių kaimo apylinkėse, miške, kvartalinių linijų sankirtoje, pastebėjo daugybę baltos spalvos keturkampių ryšulių su viduryje pritvirtintais kabliais. Polietileno plėvele apvynioti ryšuliai buvo išsibarstę 20 metrų spinduliu.
Pasieniečiai surengė kelias valandas trukusią pasalą, tačiau kontrabandininkų nesulaukė. Detaliai apžiūrėję radinių vietovę, VSAT pareigūnai ryšulius nugabeno į Kapčiamiesčio pasienio užkardą.
Užkardos tarnybinėse patalpose pasieniečiai apžiūrėjo 50 ryšulių. Kiekviename jų buvo supakuota po dvi gamyklines kartono dėžes su Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipu.
Jose rasta 50 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk 5 Superslims“ ir „Queen Menthol“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio nelegalių cigarečių kiekio vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 259,5 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už šias nusikalstamas veikas įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Nelegalių baltarusiškų cigarečių krovinys laikinai saugomas Kapčiamiesčio pasienio užkardoje.
