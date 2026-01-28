NKVC vadovas apie kontrabandinių balionų antskrydį: intensyviausia naktis šiemet

„Svarbu pažymėti, kad ši naktis turbūt buvo intensyviausia per visus šiuos metus, fiksavome iš viso 42 atvejus mūsų radaruose“, – trečiadienį LRT radijui sakė jis.
NKVC vadovo duomenimis, iki ryto rasti aštuoni kontrabandiniai balionai, keturi asmenys sulaikyti, taip pat aptikta kelių balionų liekanų.
Anot Valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešimo, kaip įprasta, prie krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti.
Į pasieniečių sandėlius šįkart pateko daugiau kaip 10 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų.
„Tikrai vyksta intensyvus mūsų tarnybų darbas. Metamos didelės pajėgos, kad nustatytų tuos, kurie atvyksta pasiimti šitų siuntų, ir kad užkardytų tokius atvejus ateity, kad tokių antskrydžių, kurie buvo šią naktį, nepasikartotų“, – sakė V. Vitkauskas.
NKVC vadovas svarstė, kad kontrabandininkai suaktyvėjo su Baltarusijos režimo žinia.
Anot jo, šiemet šešias dienas Lietuvos pareigūnai radaruose fiksavo skrendančių kontrabandinių balionų atžymas.
„Aišku, tai nebuvo tokie skaičiai, kurie buvo šią naktį, tai buvo keliolika galbūt ar kelios dešimtys atvejų, tai tikrai nedidelis skaičius ir tai visiškai neturėjo įtakos mūsų oro erdvės saugumui. Bet ši naktis buvo išskirtinė ir buvo oro uostas uždarytas“, – teigė V. Vitkauskas.
Jo teigimu, antradienio vakarą dėl kontrabandinių balionų skrydžių Tarptautinis Vilniaus oro uostas buvo uždarytas tris kartus.
Pasak NKVC vadovo, tai paveikė daugiau kaip 1700 keleivių.
„Mestos pajėgos ir intensyvumas darbo, kad sutrumpintume oro uosto uždarymo laiką, kad kuo mažiau būtų paveikta skrydžių. Kai radaruose matome, kad tam tikros atžymos nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tada oro uostas yra atidaromas, kad būtų galima priimti skrydžius ir kuo daugiau lėktuvų, kurie laukia, išleisti iš Vilniaus oro uosto“, – sakė jis.
Trečiadienio ryto pasieniečių duomenimis, iš viso sausį perimti 24 oro balionais iš Baltarusijos gabenti rūkalų kroviniai, daugiau kaip 72 tūkst. pakelių cigarečių, sulaikyta 15 įtariamų kontrabandininkų.
Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas praėjusių metų gruodžio 6 dieną.
Kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai praėjusį rudenį ir šią žiemą keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Gruodžio viduryje Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus laiko hibridine Minsko ataka.
Iš viso pernai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai perėmė 635 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidintus rūkalų krovinius, sulaikė 171, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusį asmenį.
