Neužkibkite ant „svajonių darbo“ kabliuko: galite tapti sukčių bendrininkais

„Labas, darbas – paprastas: užsakinėjame prekes iš Jungtinės Karalystės – „Ebay“, „Amazon“. Kadangi viršijome savo sąskaitos užsakymų limitus, ieškome patikimo žmogaus, kuris norėtų užsidirbti bei kartu padėtų mums. Darbo principas – paprastas! Užsakovas perveda pinigus, o juos reikia tiesiog nuimti arba pervesti. Užsakymai būna ir didesni, tad ieškome tikrai sąžiningo žmogaus. Darbas – labiau papildomas, kadangi kasdien nereikia – maksimaliai kartą per savaitę. Atlygio dydis – iki 50 eurų per savaitę. Jei užsakymas – didesnis, mokame iki 100 eurų per savaitę, jei – mažesnis, tuomet atlygis svyruoja iki 50 eurų. Tad jei turi laisvo laiko ir domina papildomas uždarbis, parašyk“, – rašoma policijos virtualaus patrulio paskyroje pasidalytame įraše (kalba taisyta – aut. past.).

Tačiau, vis dėlto, jei kur nors pamatysite tokį darbo pasiūlymą ar sulauksite privačios žinutės feisbuke, ar kitame socialiniame tinkle, neįkliūkite – tai gali būti spąstai. Apie galimą pavojų su liūdnomis pasekmėmis įspėja ir pareigūnai.

„Kaip jums toks darbo pasiūlymas? Darbas iš namų, laisvas grafikas, nereikalingas joks išsilavinimas ar darbo patirtis, uždarbį gausite kasdien, reikia turėti tik banko sąskaitą. O viskas, ką turėsite padaryti, – gavę pinigus į savo sąskaitą, juos pervesti į jums nurodytą kitą banko sąskaitą. Už atliktą pavedimą, tam tikrą procentą galėsite pasilikti sau. Tokios pareigos dažniausiai įvardinamos kaip „finansų koordinatorius(ė)“. Skamba lyg tai būtų svajonių darbas? Taip gali pasirodyti iki tol, kol iš policijos sužinotumėte, kad tapote sukčių bendrininku(e)“, – atkreipė dėmesį pareigūnai.

Pasak jų, prieš priimdami tokius „darbo“ pasiūlymus gerai pagalvokite: koks gi „normalus darbdavys“ norėtų, kad jo verslo finansus koordinuotų oficialiai neįdarbintas žmogus, kurį rado socialiniame tinkle „Facebook“?

„Jau vien tai rodo, kad priimant tokį „darbo“ pasiūlymą būsite įtrauktas į kažkokią nelegalią veiklą ir tikrai turėsite nemalonumų. Lengvų pinigų nebūna“, – socialiniame tinkle „“ priminė policijos virtualus patrulis.