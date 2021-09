Neteisėtai kompiuterinę įrangą pardavinėjęs ir taip milijoną uždirbęs šiaulietis sulaukė atpildo

Ikiteisminis tyrimas, kurį organizavo Šiaulių apygardos prokuratūra, buvo užbaigtas susitaikymu. Tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai.

Praėjusiais metais pavasarį pradėto tyrimo duomenimis, Šiaulių miesto gyventojas internetu užsisakinėdavo ir perpardavinėdavo naudotą kompiuterinę techniką bei įvairias jos dalis, prekes asmuo įsigydavo iš Lietuvos ir užsienio fizinių ar juridinių asmenų. Gavęs prekes, šiaulietis dėdavo skelbimus į įvairias interneto svetaines ir ieškodavo pirkėjų, pardavęs įrangą klientų prašydavo atsiskaityti pavedimu ar grynaisiais pinigais. Tyrimo metu pareigūnai nustatė, kad šios savo veiklos asmuo nebuvo užregistravęs ir prekyba vertėsi neteisėtai, neturėdamas tam leidimo. Skaičiuojama, kad per nepilnus trejus metus iš pirkėjų Lietuvoje ir užsienyje asmuo gavo beveik milijoną eurų pajamų.

Siekdamas išvengti mokesčių ir nuslėpti savo vykdomą veiklą, šiaulietis uždarbiui gauti naudojo dvi neteisėtai įgytas elektronines mokėjimo priemones – dviejų skirtingų asmenų vardais išduotas Lenkijos banko „Millenium“ ir Lietuvos kredito įstaigos mokėjimo korteles su prisijungimo ir tapatybės nustatymo duomenimis. Be to, jis naudojosi ir savo giminaičių ar pažįstamų asmenų vardais atidarytomis banko sąskaitomis, į kurias kompiuterinės technikos pirkėjai pervesdavo pinigus. Pareigūnai suskaičiavo, kad per nepilnus dvejus metus asmuo neteisėtai išsigrynino daugiau nei 735 tūkst. eurų, gryninimo operacijų būta daugiau nei 900 kartų įvairiuose bankomatuose, daugiausia Šiaulių mieste.

FNTT nuotr.

Kratų metu buvo rasta, paimta ir laikinai apribota nuosavybės teisė į beveik 200 tūkst. eurų grynaisiais pinigais ir 19 tūkst. eurų banko sąskaitoje.

Šiaulietis ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino, todėl Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija sutiko taikytis su įtariamuoju, jis nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas. Taip pat buvo atlyginta visa padaryta žala valstybei – beveik 129 tūkst. eurų mokesčių.

Šiauliečiui taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 2,5 tūkst. eurų įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įmoka buvo iškart sumokėta.

Tyrimą atlikę FNTT pareigūnai taip pat nustatė asmenį, galimai neteisėtai įgijusį, laikiusį ir už sutartą sumą šiauliečiui pardavusį mokėjimo korteles kartu su tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti. Ikiteisminis tyrimas dėl šio atvejo pradėtas atskirai, asmeniui pateikti įtarimai dėl neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis. Griežčiausia galima bausmė padarius šią nusikalstamą veiką – laisvės atėmimas iki 6 metų.