Nauja sukčiavimo schema: tūkstančius išvilioja į „Messenger“ parašę „giminaičiai“

Kibernetinio saugumo ekspertai praneša apie naują sukčiavimo schemą. Daugėja nukentėjusių dėl socialiniuose tinkluose gaunamo prašymo atsiųsti savo telefono numerį. To prašo žmogus iš artimos aplinkos. Tačiau prašantysis net neįtaria, kad jo vardu numerio prašo sukčius. Vėliau kviečiama dalyvauti žaidime, o tada prasideda rimtesni veiksmai, kurie patikliam asmeniui gali kainuoti tūkstančius. Tai LNK žurnalistams pakomentavo Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) atstovas Jonas Skardinskas.

– Ar jums yra tekę girdėti apie tokius prašymus atsiųsti telefono numerį? Ar tai nauja schema?

– Schema gal ir yra šiek tiek naujesnė, bet jos visos turi labai aiškius požymius, jokių naujų požymių čia tikrai nėra. Yra prašymas pasidalyti kažkuo, tada atsiunčiama nuoroda, o ant nuorodos paspaudus, suvedami duomenys ir prarandami pinigai. Tai ta pati schema, kuri tik tam tikromis variacijomis vyksta nuolatos. Jūs sakote, nekalta žinutė. Aš sakyčiau, kad čia yra labai aišku, kas yra blogai. Kodėl jūsų pusseserė jums rašo į telefoną ir klausia jūsų telefono numerio? Nesvarbu, kad ji rašo per „Messenger“, bet kodėl ji neturi jūsų telefono numerio? Tai jau turėtų jums sukelti tam tikrų abejonių.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Įdomu tai, kad daugiau nei pusė tų, kurie gavo tokias žinutes, telefono numerį nusiuntė. Aišku, ne visi toliau pereis į bendravimą su sukčiais ir pasiduos jų schemoms, bet tas pirmas žingsnis padarytas praktiškai nesusimąstant.

– Čia yra du dalykai. Pirmas dalykas – labai lengva per „Messenger“ apsimesti bet kuo. Galima apsimesti jūsų pussesere, giminaičiais, tai labai paprasta. Kitas dalykas – ji prašo jūsų numerio, kodėl ji jo neturi? Dar kitas dalykas, kad viskas vyksta internetinėje erdvėje, kurią žmonės laiko saugesne. Pavyzdžiui, jei išeitume į lauką ir prašytume atsitiktinių praeivių jų telefono numerių, tai kiek jų jį duotų? Vargu, ar kas. Tačiau, jei viskas vyksta internetinėje erdvėje, mes jaučiamės labai saugūs, nors tikrai taip nėra. Ir nieko netikriname. O juk patikrinti labai paprasta. Pusseserės numerį turbūt turime, tai galime sakyti: „Palauk, aš tau paskambinsiu“ ir tada sužinosime, kad ji visai į jus nesikreipė.

– Dešimtmečius kalbame apie sukčių metamus kabliukus ir vis ant jų užkimbame, regis, taip paprastai. Koks būtų patarimas?

– Aš visada sakau, kad reikia pakeisti mąstymą. Internetinė erdvė yra labai nesaugi. Mes turėtume viską, ką gauname per elektroninę priemonę, patikrinti per kitus šaltinius. Jei žinutę gavote per „Messenger“, tai paskambinkite į telefoną. Kitas dalykas – tiesiog nesidalyti. Jei telefono numeriu pasidalysite su vienais sukčiais, patikėkite, ten veikia visas tinklas, ir jūsų telefonas jau bus kažkokioje sukčių duomenų bazėje, jis toliau bus naudojamas visokioms žinutėms, apgavystėms ir t. t. Todėl pagrindinis dalykas yra nesidalyti tais duomenimis, kurių sukčiai nori, elgtis atsargiai ir atsakingai.