Namą Kybartuose šturmavo „Aras“: girtas vyras turėjo maišą sprogmenų

2025-12-27 08:48
BNS inf.

Namo kieme Vilkaviškio rajone, Kybartuose, rastas maišas su galimai karo laikų granatomis.

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį 00.13 val. gautas pranešimas, kad yra užminuota Žemaitės gatvė ir sprogmenys yra pranešėjo namo kieme. Nuvykus į įvykio vietą, 1961 metais gimusio vyro namo kieme, pastebėtas maišas, kurio viduje rastos aštuonios, galimai karo laikų, rankinės granatos. Įvestas planas „Skydas“. Sprogmenis paėmė rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Apie įvykį pranešusiam vyrui nustatytas 1,65 prom. girtumas. Jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

