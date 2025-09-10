Miške netoli Lenkijos Kalvarijos pasieniečiai sulaikė šešis somaliečius

Antradienio pavakare Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai Kalnų kaimo apylinkėse užklupo grupę neteisėtų migrantų. Miško pakraštyje prietemoje krūmynuose slėpėsi šeši vyrai.
Jie prisistatė Somalio piliečiais ir VSAT pareigūnams pateikė Latvijos užsieniečių registracijos centro (URC) šiemet liepą išduotus pažymėjimus. Kitų asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvoje bei Šengeno erdvėje suteikiančių dokumentų atėjūnai neturėjo.
Pirminiais duomenimis, šie asmenys Latvijoje atsidūrė neteisėtai kirtę sieną iš Baltarusijos.
Latvių pasieniečiams juos sulaikius, jie pasiprašė prieglobsčio. Kol nagrinėjami prieglobsčio prašymai, užsieniečiai gali trumpam išeiti iš URC, bet neturi teisės išvykti iš šalies, šiuo atveju – iš Latvijos.
Kalvarijos pasieniečių sulaikyti prieglobsčio „prašytojai“ nugabenti į vieną iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių, sprendžiami jų teisinio statuso ir kiti administracinio pobūdžio klausimai.
Lietuvos pasieniečiams sulaikius iš Latvijos atvykusius neteisėtus migrantus įprastai jie būna perduodami atgal Latvijai.
Anot VSAT pranešimo, apklausiami Lietuvoje sulaikyti Somalio piliečiai dažniausiai nurodo pasikartojantį maršrutą, kuriuo jie bando pasiekti Vakarų Europą. Iš Somalio per Jungtinius Arabų Emyratus (Dubajų) vykstama į Rusiją (Maskvą), iš ten – į Baltarusiją, tuomet nelegaliai braunamasi į Latviją. Nemaža dalis somaliečių taip pat nurodo iš savo šalies per Dubajų atvykę tiesiai į Baltarusiją, tada nelegaliai perėję sieną į Latviją.
