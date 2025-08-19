 Medininkuose sulaikytas ukrainietis, važiavęs su galimai suklastotais automobilio dokumentais

2025-08-19 20:04
ELTOS inf.

 Pirmadienį Medininkų kontrolės punkte sulaikytas iš Lietuvos išvykstantis ukrainietis, važiavęs su, kaip įtariama, suklastotais automobilio dokumentais, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Medininkuose sulaikytas ukrainietis, važiavęs su galimai suklastotais automobilio dokumentais / VSAT nuotr.

„Pirmadienį Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų pasienio kontrolės punkte, pasieniečiai patikrino iš Lietuvos Respublikos vykusį automobilį „Renault Duster“. Transporto priemonė buvo pažymėta ukrainietiškais registracijos numeriais, ją vairavo Ukrainos pilietis“, – rašoma tarnybos pranešime.

„Be kitų dokumentų vairuotojas pasieniečiams pateikė ir šio automobilio registracijos liudijimą. VSAT pareigūnai, kruopščiai patikrinę dokumentą, nustatė akivaizdžių neatitikimų, leidžiančių konstatuoti, kad jis – visiška klastotė“, – nurodo VSAT.

VSAT nuotr.

Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį. Tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Kaip skelbia VSAT, Ukrainos pilietis sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Automobilis saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.

 

 

