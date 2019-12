Kontrabandą gabenęs vyras nepasimoko: įkliuvo trečią kartą

Šalčininkų rajono gyventojas ne tik vairavo neregistruotą „Audi 100“ su negaliojančiais numeriais ir be techninės apžiūros, bet ir į įvairias tokios mašinos vietas dar prikišo kontrabandinių rūkalų. Šį vyrą su kontrabanda pasieniečiai šiemet sulaikė jau trečią kartą.

Šeštadienį VSAT Varėnos pasienio rinktines Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai Šalčininkų rajone, kelyje Dieveniškės–Šalčininkai, patikrinti sustabdė iš vadinamosios Dieveniškių kilpos išvažiuojantį automobilį „Audi 100“ lietuviškais numeriais.

Automobilį vairavo 22-ejų Šalčininkų rajono gyventojas.

Šioje pasienio ruože esančioje vietoje yra įrengtas Širvių atraminis postas, kuriame dirbantys VSAT pareigūnai nuolat tikrina į abi puses vykstančius asmenis bei transporto priemones.

Nėra aišku, kaip vairuotojas tikėjosi įveikti pasieniečių patikrą tokia mašina. G. Žagunio užkardos pareigūnai iškart nustatė, kad „Audi 100“ yra išregistruotas, jo numeriai yra negaliojantys, mašinai neatlikta techninė apžiūra.

Maža to, šiuo automobiliu Šalčininkų rajono gyventojas dar tikėjosi iš kilpos į Lietuvos gilumą nugabenti ir kontrabandinių rūkalų.

Žvilgtelėję į vieną kiek atsilupusį „Audi 100“ posparnį pasieniečiai iškart pamatė, kad po juo yra nelegalių rūkalų. Baltarusiškų cigarečių buvo ne tik po posparniais, o ir po galine sėdyne bei automobilio durelėse. Iš viso vairuotojas gabeno 365 pakelius cigarečių „Fest“ su Baltarusijos akcizo ženklais.

Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Šalčininkų rajono gyventojui G. Žagunio užkardos pasieniečiai pradėjo administracinės bylos teiseną. Jam gresia bauda nuo 5460 iki 6 tūkst. eurų.

Ji yra didesnė nei numatytoji už gabentus 365 pakelius todėl, kad šis vyras per metus VSAT pareigūnams su nelegaliais rūkalais įkliuvo jau trečią kartą. Pirmąkart jis irgi automobilio slėptuvėse bandė vežti rūkalus, o antrąkart buvo sulaikytas su keturiomis cigarečių dėžėmis miške, netoli sienos su Baltarusija.

Dabar kontrabandininko bylą nagrinės Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmai. Gali būti konfiskuotas ir netvarkingas automobilis.

Be to, Šalčininkų rajono gyventojui pasieniečiai dar pradėjo administracinę teiseną dėl transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimų, t. y. neregistruoto negaliojančiais numeriais ir be techninės apžiūros automobilio vairavimo.

Po apklausos vairuotojui buvo įteikti šaukimai atvykti į teismą ir G. Žagunio užkardą, tuomet jis paleistas.

Cigaretės ir „Audi 100“ saugomi G. Žagunio pasienio užkardoje.