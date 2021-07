Konfliktas Joniškyje: girtas vyras ginklu sužalojo taip pat neblaivų nepilnametį

Incidentas įvyko trečiadienio naktį, apie 1 val., name Žagarės gatvėje, išgertuvių metu, pranešė policija.

Neblaivus 31 metų vyras, pasiėmęs šaunamąjį ginklą ir nusitaikęs į neblaivų (1,31 prom.) 17-metį vaikiną, šovė jam į pilvą.

Medikai iš poodinio sluoksnio jaunuoliui ištraukė šratą ir išleido gydytis ambulatoriškai.

Vėliau per kratą name pas įtariamąjį rasti ir paimti pistoletai „Powerline by Daisy 415“177 4,5 milimetrų, pistoletas „Blow P99-A“ 9 milimetrų, kastetas, orinis pistoletas „Perfecta“, orinis šautuvas, trys spausto oro balionai „Daisy“ ir šratas.

Vyrui įteiktas šaukimas atvykti į policijos komisariatą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.