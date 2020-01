Jurbarko rajone neteisėtai sumedžiota stirnos patelė

Išdorota stirnos patelė ir tauriojo elnio patinas Tamošių kaime esančiame ūkiniame pastate rasti antradienio naktį po to, kai buvo gauta informacija apie galimai neteisėtai Jurbarko rajone medžiotojų klubo „Dubysa“ medžioklės plote sumedžiotus laukinius gyvūnus.

Po visą naktį vykusio tyrimo nustatyta, kad stirną sumedžiojo medžiotojas, dalyvavęs medžioklėje svečio teisėmis.

Laukinis gyvūnas laikomas sumedžiotu neteisėtai, nes stirnos pateles galima medžioti iki gruodžio 31 dienos.

Iš pažeidėjo buvo paimtas graižtvinis medžioklinis šautuvas su optiniu taikikliu ir, kaip įtariama, garso slopintuvu, bei visureigis, kuriuo buvo gabenama draudžiamu laiku sumedžiota stirna.

Artimiausiu metu asmeniui bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Už tokius pažeidimus numatyta atsakomybė nuo 800 iki 1800 eurų kartu su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu bei teisės medžioti atėmimu nuo 1 metų iki 5 metų.

Sprendimą dėl nuobaudos priims Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai. Taip pat asmeniui teks atlyginti laukinei gyvūnijai padarytą žalą, kuri siekia 1450 eurų.

Be to, per atliktą patikrinimą nustatyta, kad nors taurusis elnias buvo tinkamai pažymėtas medžioklės lape, tačiau medžioklės vadovui teks atsakyti už šio gyvūno dorojimą ne pirminio žvėrių apdorojimo aikštelėje. Už tai asmeniui gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 90 eurų.