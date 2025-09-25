Į tarnybą atvyko girtas ugniagesys

Kaip teigiama, pareigūnai jo vairuojamą automobilį sustabdė trečiadienį ryte. 1969 metais gimusiam ugniagesiui-gelbėtojui nustatytas 0,66 prom. girtumas.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena.
