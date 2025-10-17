 Gatvėje šlaistėsi girtas ginkluotas vyras: policijai užsukus į jo namus – dar daugiau nemalonumų

Gatvėje šlaistėsi girtas ginkluotas vyras: policijai užsukus į jo namus – dar daugiau nemalonumų

2025-10-17 17:07
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Marijampolės policija važiuojamojoje dalyje sulaikė neblaivų vyrą, turėjusį pistoletą su dviem dėtuvėmis ir 34 šoviniais.

Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienio vakarą, apie 20 val., Marijampolėje, Laisvės gatvėje, važiuojamojoje dalyje, neblaivaus (3,41 prom.) vyro, gimusio 1961 metais, rankinėje rastas ir paimtas neteisėtai laikomas pistoletas „Luger P08“, dvi dėtuvės ir 34 šoviniai.

Po šių radinių naktį į penktadienį, apie 00.30 val., pareigūnai atliko kratą sulaikytojo namuose Marijampolėje, Kauno gatvėje.

Kratos metu rastas ir paimtas dar 51 šovinys.

Vyras uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklu ir šaudmenimis.

