Demaskavo Rusijos kontroliuojamus teroristus Lietuvoje

Kaip teigiama prokuratūros ir LKPB pranešime spaudai, atliekamas ikiteisminis tyrimas yra susijęs su siuntomis, kuriose buvo įtaisyti savadarbiai sprogstamieji-padegamieji užtaisai.
Anot teisėsaugos, tyrimas atliekamas dėl labai sunkių nusikaltimų, tai yra dėl organizuotos teroristinės grupės veiklos ir teroro aktų.
Nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos pilietis A. Š. (gim. 1973 m.), veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo „DHL“ bei ,,DPD“ bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo ir transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus į įvairias Europos valstybes išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais. Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir „DHL“ krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją „DPD“ krovininiais vilkikais.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nurodytus nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo Rusijos Federacijos piliečiai, siejami ir turintys ryšių su Rusijos Federacijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.
Anot prokuratūros, keli nusikaltimų įvykdymo koordinatoriai taip pat yra tiesiogiai susiję su bandymu įvykdyti teroro aktą 2024 m. gegužės 9 d. Vilniuje, kuomet buvo padegtas prekybos centras „IKEA“ .
„Tai – Ukrainos pilietis Daniil Gromov (gim. 1988 m.), kuris taip pat naudojasi Rusijos Federacijos piliečio Jaroslav Mikhailov (gim. 1988 m.) asmens tapatybės duomenimis, bei Tomas Dovgan Stabačinskas (gim. 1971 m.), turintis ir Lietuvos Respublikos, ir Rusijos Federacijos pilietybes“, – nurodė prokuratūra.
Šiuo metu įtarimai dėl nusikalstamų veikų organizavimo ir įvykdymo iš viso pareikšti penkiolikai įtariamųjų (Rusijos Federacijos, Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ukrainos piliečiams).
Dėl trijų įtariamųjų – Andrej Baburov, T. D. Stabačinsko ir D. Gromov – paskelbtos tarptautinės paieškos.
