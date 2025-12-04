 Daugiabutyje padegtos buto durys

2025-12-04 07:31
BNS inf.

Marijampolėje, Draugystės gatvėje, daugiabutyje, padegtos buto durys ir prie jų buvęs kilimėlis, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Daugiabutyje padegtos buto durys / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Teisėsaugos duomenimis, incidentas įvyko trečiadienį, apie 22.21 valandą.

Padarytas nuostolis nustatinėjamas.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. 

