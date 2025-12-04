Teisėsaugos duomenimis, incidentas įvyko trečiadienį, apie 22.21 valandą.
Padarytas nuostolis nustatinėjamas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Marijampolėje, Draugystės gatvėje, daugiabutyje, padegtos buto durys ir prie jų buvęs kilimėlis, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
