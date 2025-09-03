Buvusio advokato padėjėjo Sauliaus Remeikos sukčiavimo byla – baigta

S. Remeika kaltinamas tuo, jog apgaule įgijo 56 tūkst. 400 eurų.
Paskutiniame posėdyje teismas išklausė prokuroro Ričardo Bendiko, kaltinamojo gynėjo Vytenio Dziegoraičio ir kaltinamojo S. Remeikos baigiamųjų kalbų.
Prokuroras R. Bendikas nurodė, jog S. Remeika kaltinamas tuo, kad nuo 2016 metų spalio iki 2019 metų pabaigos sukčiaudamas įgijo svetimą turtą. Be to, nuo 2014 metų balandžio iki 2019 metų gruodžio pabaigos apgaulingai tvarkė finansinę apskaitą.
Kaltinamasis davė parodymus teisme tik dėl dviejų iš 13 epizodų – dėl 8 250 ir 33 tūkst. eurų. Dėl kitų epizodų kaltinamasis S. Remeika nurodė, kad jis privalo saugoti profesinę paslaptį, kurią sužinojo vykdydamas gynėjo pareigas. Anot prokuroro R. Bendiko, tai yra vertinama kaip siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės už sukčiavimą.
Valstybės kaltintojas pabrėžė, kad S. Remeika, kaip buvęs teisėjas, vėliau advokato padėjėjas įgijo žmonių pasitikėjimą. Jis melagingai pažadėdavo suteikti teisines paslaugas, tačiau nėra jokios informacijos, kad jas būtų suteikęs. Buvo atvejų, kai melagingai žadėdavo suteikti paslaugas, kurių net neįmanoma suteikti. Kaltinamasis, paėmęs iš žmonių pinigus, vėliau vengdavo su jais susitikti, neatsiliepdavo į skambučius. Anot prokuroro, apgaulė buvo naudojama prieš klientus ir tai yra kaip viena tęstinė veika.
R. Bendikas sakė, kad kaltinimo akte vienas iš 13 epizodų (dėl 600 eurų) yra šalintinas, kadangi vyras teisme pakeitė parodymus, sakydamas, kad jam buvo suteiktos teisinės paslaugos. Todėl iki 55 tūkst. 800 eurų mažėja kaltinime nurodyta bendra pinigų suma, įgyta sukčiaujant.
Baigdamas kalbą prokuroras R. Bendikas už vieną apysunkį ir vieną sunkų nusikaltimą pasiūlė kaltinamajam skirti 30 tūkst. eurų baudą. Vieną civilinį ieškinį tenkinti iš dalies, kitus tenkinti visiškai. Valstybinei mokesčių inspekcijai priteisti iš kaltinamojo beveik du tūkst. eurų.
Kaltinamojo gynėjas V. Dziegoraitis dėl apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymo nepasisakė motyvuodamas tuo, kad kaltinamasis S. Remeika, duodamas parodymus teisme, prisipažino visiškai.
Gynėjas pateikė savo teisinį vertinimą dėl kaltinimų sukčiavimu. Jis nesutinka su prokuroru, kad tai yra viena tęstinė veika. Anot V. Dziegoraičio, tai atskiri nusikaltimų epizodai. Du epizodus – dėl 8500 ir 33 tūkst. eurų – per baigiamąją kalbą aptarė gynėjas. Jo nuomone, neįrodyta, kad kaltinamasis veikė apgaulės būdu, todėl dėl minėtų epizodų prašė teismo S. Remeiką išteisinti. O dėl apgaulingos finansinės apskaitos tvarkymo – įvertinti nuoširdų prisipažinimą ir gailėjimąsi. Baigdamas V. Dziegoraitis prašė teismo neskirti kaltinamajam griežtos bausmės, civilinius ieškinius tenkinti iš dalies.
Kaltinamasis S. Remeikia sakė neįvykdęs tiek daug veikų, kiek nurodyta kaltinamajame akte. Atsiprašė nukentėjusiųjų, kad jie turėjo sugaišti daug laiko, patirti stresą ir nepatogumus. Kaltinamasis minėjo, kad, jeigu laiką būtų galima atsukti atgal, darytų kitaip. S. Remeika teismo prašė neskirti per griežtos bausmės.
