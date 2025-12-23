Būna ir taip: „Mercedes-Benz“ restauruoti atvežęs vyras sužinojo, kad meistras jį pardavė

Tačiau po kurio laiko sužinojo, kad automobilį asmuo pardavė, antradienį pranešė Tauragės apskrities policija.
Nuostolis 30 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Į pareigūnus pirmadienį kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad 2023 metais meistrui patikėjo atlikti automobilio „Mercedes-Benz Gelandewagen Diesel“ restauravimo darbus.
