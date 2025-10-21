Bręsta naujas daugyklų skandalas? Rasti 57 išsekę ir patiriantys stresą šunys

Kaip antradienį pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), pagal gautą pranešimą atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta nelegali veika.
„Dalis šunų buvo akivaizdžiai išsekę ir patiriantys stresą. (...) Tokie atvejai dar kartą parodo, kad tik bendras institucijų, organizacijų ir bendruomenės darbas padeda sustabdyti žiaurų elgesį su gyvūnais ir suteikti jiems saugumą. Norime priminti visiems gyvūnų mylėtojams – prieš įsigydami šunį ar katę būtinai pasidomėkite veislyno reputacija, aplankykite vietą, kurioje yra laikomi šunys, apžiūrėkite visą vadą ir jų motiną“, – cituojamas VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.
Deja, daugelis žmonių susigundo maža kaina, tačiau toks pasirinkimas „brangiai kainuoja“ patiems gyvūnams – jie nualinti dėl netinkamų, net žiaurių, laikymo sąlygų ir nepriežiūros.
Anot jų, patikrinimo metu nelegali šunų veisėja, pastebėjusi VMVT tarnybinį automobilį, pasišalino iš vietos ir telefonu neatsiliepė.
Tačiau pareigūnams pavyko patekti į teritoriją, kurioje jie aptiko gyvūnus, laikomus ankštuose voljeruose grupėmis, rasta viena būda, pritaikyta tik vienam šuniui. Dalis gyvūnų buvo slepiami už dvigubų sienų.
Dauguma šunų neženklinti ir neregistruoti Gyvūnų augintinių registre. Kai kurie turėjo dehidratacijos požymių, buvo sulysę, apatiški, sunkiai judėjo, turėjo akių ir ausų uždegimus, kailis suterštas išmatomis, sulipęs.
Nustatyta, kad šunys neturėjo nuolatinės prieigos prie švaraus geriamojo vandens. 18 šunų nebuvo vakcinuoti nuo pasiutligės, kelios kalytės – galimai vaikingos.
Už gyvūnų gerovės pažeidimus laikytojai gresia administracinė atsakomybė – bauda iki 4 tūkst. eurų ir mažiausiai dvejiems metams uždrausta laikyti šunis.
