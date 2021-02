Bauginanti realybė: namuose žmones įkalinęs karantinas tapo parankus smurtautojams

Per pirmąją pandemijos bangą pavasarį pasigirdę specialistų nuogąstavimai, kad per karantiną gali kilti smurto artimoje aplinkoje banga, nebuvo visai be pagrindo. Statistikos departamento skelbiamais duomenimis, pernai pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje buvo užregistruota mažiau, tačiau nužudymų artimoje aplinkoje skaičius išaugo net trečdaliu.