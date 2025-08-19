Šiaulių rajone užsidegė traukinio vagonas su cheminėmis medžiagomis

Dėl incidento sutelktos gausios ugniagesių pajėgos.
„Įvykio vietoje yra sudarytas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas, jį sudaro ugniagesiai gelbėtojai, aplinkosaugininkai, policija. Organizuojamas vagono atitraukimas į saugią vietą įvykio lokalizavimui. Galimai bus traukiamas iki papildomos atšakos. Veiksmai derinami su Lietuvos geležinkeliais. Ugniagesiai nuolat aušina vagoną”, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Pasak jos, atvykus ugniagesiams rūko dūmai, atviro degimo nebuvo.
Ugniagesiai nuolat aušina vagoną.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ties Geruogių kaimu, esančiame traukinio vagone apie 6.30 val. užsidegė cheminės medžiagos. Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Gyventojai perspėjami, kad įvykio vietoje galimas oro užterštumas, jiems rekomenduojama laikytis 1 km saugos zonos aplink incidento vietą. Gyventojams išsiųstas trumpasis pranešimas dėl galimos taršos – neatidarinėti langų, išjungti namuose ventiliaciją, nesirartinti prie įvykio vietos.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) gyventojams taip pat pataria neiti į lauką, užsandarinti langus ir duris, perspėti aplinkinius ir sekti oficialią informaciją bei pranešimus žiniasklaidoje.
