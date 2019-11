Savaitgalį šalies keliuose žuvo trys žmonės

Lietuvos kelių policijos tarnybos pirminiais duomenimis, per tris paras įvyko 29 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 34 žmonės, tarp sužeistųjų - penki nepilnamečiai.

Dviejų eismo įvykių metu žuvo trys žmonės: 84 metų automobilio vairuotojas ir kartu važiavusi 77 metų automobilio keleivė Taip žuvo tamsoje be atšvaitų ėjusi 68 metų pėsčioji.

Neblaivūs asmenys sietini su 22 savaitgalio eismo įvykiais, penkiuose tokiuose įvykiuose nukentėjo devyni žmonės.

Skaudžiausia savaitgalio avarija įvyko Vilniuje. Šeštadienio rytą, apie 6.54 val., Plytinės gatvėje automobilis „Citroen Saxo“, vairuojamas 84 metų vairuotojo, įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su maršrutiniu autobusu „Solaris Urbino“. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Citroen Saxo“ garbaus amžiaus vairuotojas ir kartu važiavusi 77 metų keleivė, kurie dėl daugybinių kūno sužalojimų ligoninėje mirė.

Sekmadienio pavakarę, apie 17.20 val., Šalčininkų rajone, kelyje Šalčininkai-Dieveniškės-Krakūnai, automobilis „Audi A4“, vairuojamas 28 metų moters, neapšviestame kelyje partrenkė ir mirtinai sužalojo kelio važiuojamąja dalimi be atšvaitų, be ryškiaspalvės liemenės, be šviesą atspindinčių elementų ėjusią 68 metų moterį. Pėsčioji žuvo eismo įvykio vietoje.