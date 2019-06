Visos naujienos

Tuniso prezidentas B. C. Essebsi (Bedžis Kaidas Esebsis) ketvirtadienį „sunkiai susirgo“ ir buvo paguldytas į ligoninę, pranešė prezidentūra. 92 metų B. C. Essebsi „sunkiai susirgo ir buvo perkeltas į karinę ligoninę Tunise“, skelbiama prezidentūros paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“. B. C. Essebsi šaliai vadovavo nuo 2014 metų pabaigos. Jis yra pirmasis demokratiškai išrinktas Tuniso prezidentas, atėjęs į valdžią praėjus trejiems metams po Arabų pavasario sukilimo, nuvertusio ilgametį diktatorių Zine'ą El Abidine'ą Ben Ali (Ziną Abidiną Ben Ali)