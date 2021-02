Po gaisro be namų likusi Lina: neliko nieko – net prisiminimai, emocijos pavirto juodais dūmais

„Tos dienos nenorėčiau prisiminti niekados, nepamiršiu to siaubo... Ir to kaltės jausmo... Neliko nieko, net prisiminimai, emocijos pavirto juodais dūmais. Nelinkiu niekam to patirti. Sunku, gėda, nesmagu, bet nebeturiu kitos išeities, prašau pagalbos, – socialiniame tinkle rašo L. Šidagienė. – Suprantu, kad visiems labai sunku, nepykite, ta mūsų šeimos istorija labai sudėtinga, į visus skambučius ir jūsų klausimus atsakysiu, visiems išdalinsiu po šukelę savo širdies. Visą likusį gyvenimą liks dėkinga mūsų šeima.“

Moteris portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad jos šeimą nelaimė ištiko vasario 15 dieną, šiek tiek po 14 val. „Medinukas visiškai supleškėjo, o vaikas labai apsinuodijo dūmais ir smalkėmis. Naktį prabuvo ligoninėje, jam buvo suteikta pagalba“, – sakė moteris.

Kai namas užsiliepsnojo moteris buvo išėjusi šerti žirgų, o jos vyras buvo darbe.

Paklausus, ar geraširdžiai žmonės galėtų aukoti daiktus, moteris tikino, kad jų žiemą dabar nėra kur pasidėti. „Mums reikia eiti kažkur gyventi, – pasakojo L. Šidagienė. – Dabar keletą dienų glaudžiamės kaimynystėje esančiame negyvenamame name. Ačiū visiems, kurie pagelbėjo.“

Neabejingi nelaimei žmonės jau sukūrė sąskaitą aukų platformoje.

„Lina su vyru ir sūnumi gyvena Pasvalio rajone. Šeima verčiasi žemdirbyste, o Lina, jausdama didžiulę aistrą gyvūnams ir ypač žirgams, nuolat pati augina kelis žirgus. Keli šunys ir katės – visada šalia Linos. Gyvenamasis namas – vidutinio lietuvio namas, kuriam jau prieš 20 metų reikėjo kapitalinio remonto, bet kuriame niekada netrūko dūšios. Lina visad padėdavo visiems, kuo galėjo. Vasario 15 dieną, apie 15 val., Lina išėjo šerti žirgų, namie liko sūnus su šunimis ir katėmis. Gyvūnai laikomi ūkiniame pastate už 50 metrų. Vos jai išėjus, namie kilo gaisras: dūmuose užduso visi gyvūnai, o sūnus kažkaip atšliaužė iki lauko durų, dėl to atsipirko „tik“ apsinuodijimu smalkėmis, kaip nustatė atvykusi greitoji medicinos pagalba. Vaiko vėmimas, galvos skausmai, deguonis kvėpavimui lengvinti gal ir atrodo kaip nesunkus sveikatos sutrikimas, bet tai tik pirmos valandos šeimai be namų. Dėl to prašome visų prisidėti ir padėti, nors kiek galime šiai šeimai nelaimėje“, – rašo pagalbos ranką tiesiantys žmonės.

Norintys paaukoti, tai gali padaryti šiais būdais:

Lina Šidagienė

a. s LT207300010026536568

Rimantas Šidagis

a. s LT917044000098640091