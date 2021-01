Pūga šalyje šėlsta: šimtai virtusių medžių, nepravažiuojami keliai, daugybė žmonių – be elektros

Per parą ugniagesiai daugiau 331 kartą vyko šalinti nuvirtusių medžių ir kitų sniego padarinių, BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovai. Dėl gausaus sniego sukeltų gedimų elektros trečiadienio rytą neturi apie 55 tūkst. namų ūkių.

Ugniagesiai nuo kelių traukė dešimtis medžių ir įspėja, kad esant sunkiai pravažiuojamiems keliams, klimpsta ir specialiųjų tarnybų automobiliai, todėl rekomenduojama saugiai kūrenti krosnis, saugotis snieguotų medžių ir be rimtos priežasties nevykti iš namų.

Pasak PAGD situacijų koordinavimo centro, pastarąją parą daugiausiai iškvietimų buvo Vilniuje (102) ir Kaune (83), daugiausiai ugniagesiai vyko šalinti nuvirtusių medžių nuo važiuojamosios dalies.

PAGD duomenimis, praėjusios paros gelbėjimo darbų skaičius yra maždaug pusė tiek, kiek jų buvo atlikta per visas 25 sausio dienas.

Trečiadienio rytą po 6 val. gauta dar per 50 tokių pagalbos iškvietimų.

Vilniuje ugniagesiai gelbėtojai 13 kartų vyko šalinti medžių, nuvirtusių ant automobilių, trys iškvietimai buvo į gyvenamuosius namus, Kaune medžiai nuo automobilių šalinti keturiskart, nuo gyvenamųjų namų – septynis kartus.

Tokių iškvietimų taip pat buvo Marijampolėje, Elektrėnuose.

Nuvirtęs medis sužalojo vieną vyrą Vilniuje, Vingio parke, jis buvo išlaisvintas dar iki atvykstant ugniagesiams. Jis išvežtas į ligoninę.

Daugiau pranešimų apie nukentėjusius nebuvo.

Traukė užklimpusius tarnybų automobilius, šalino dešimtis medžių

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, Prienų rajone antradienio vidurdienį užklimpo nuvirtusį medį šalinusių ugniagesių automobilis, juos traukti vyko kita komanda.

Vilmanto Raupelio, Justinos Lasauskaitės nuotr.

Raseinių rajone nuslydęs nuo kelio užklimpo greitosios medicinos pagalbos automobilis, jis ištrauktas ugniagesio savanorio traktoriumi.

Kaune, Romainiuose, nuvirtęs medis nuvertė apšvietimo stulpą ir nutraukė laidus, o Taikos prospekte medis įlūžo pro įstiklintą daugiabučio balkoną. Taip pat užfiksuotas atvejis, kai Sodų gatvėje didelė nuvirtusios pušies šaka užrėmė namo duris ir kaimynams nepavyksta jos patraukti.

Prienų rajone į iškvietimą pašalinti nuvirtusio medžio vykę ugniagesiai, grįždami sutvarkė dar septynis tokius pat medžius. Jonavos rajone, senajame Kauno kelyje, ugniagesiai vyko šalinti dešimties išvirtusių medžių. Taip pat Jonavos rajone, Ruklos kaime į iškvietimą dėl dviejų nuvirtusių medžių vykę ugniagesiai iš viso jų rado ir pašalino 15.

Kazlų Rūdos savivaldybėje trečiadienį anksti ryte ugniagesiai, vykdami nuo Kazlų Rūdos iki Jūrės pašalino net 20 ant kelio nuvirtusių medžių.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, jog 15 nuvirtusių medžių nuo kelio šalinti antradienį apie 10 ryto teko ir Šalčininkų rajone, Karalinos kaime.

Varėnos rajone, Samūniškių kaime, ant kelio rasta ir pašalinta apie 30 nuvirtusių medžių.

Vilniuje antradienio popietę Turniškių, Valakupių ir Svajonių gatvėse pašalinti 39 ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtę medžiai, o trečiadienį po vidurnakčio Vilniaus rajone, Smiglių kaime, nuo kelio patraukta dar apie 40 medžių.

Nepravažiuojami keliai

Trečiadienio rytą eismo sąlygos daugelyje rajonų išlieka sudėtingos dėl sniego ir šlapdribos, kai kurie rajoniniai keliai – neišvažiuojami, įspėja Automobilių kelių direkcija.

„Kviečiame susilaikyti nuo nebūtinų kelionių, tačiau esant būtinybei vykti, prašome vairuoti ypatingai atsargiai ir keliones planuotis su laiko atsarga“, – įspėja kelininkai.

9 val. duomenimis, pagrindinių kelių dangos su šlapio ar pažliugusio sniego provėžomis, o mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai dengti prispaustu sniegu, slidūs.

Rajoniniuose keliuose yra ruožų, kurie sunkiai pravažiuojami. Neišvažiuojamų kelių gali pasitaikyti pietų bei rytų Lietuvoje: Marijampolėje apskrityje, Vilkaviškyje, Vilniaus, Ukmergės, Širvintų rajonuose.

Slidžius kelių ruožus valo ir barsto „Kelių priežiūra“, kelininkai dirba visu pajėgumu.

Kiek geresnės eismo sąlygos yra vakarų Lietuvoje, čia dėl šlapdribos pagrindinių kelių dangos dangos daugiausia yra drėgnos, vietomis šlapios, tik mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai provėžoti ir padengti prispaustu sniegu.

Visoje šalyje snygis arba šlapdriba, tik Kretingos, Mažeikių ir Kaišiadorių rajonuose be kritulių.

Pagalbos gali tekti laukti ilgiau

Ugniagesiai gelbėtojai įspėja gyventojus, kad kai kurie keliai, ypač atokiose vietovėse, yra sunkiai pravažiuojami, todėl kilus gaisrui pagalbos gali tekti laukti ilgiau.

Todėl ugniagesiai prašo gyventojų atsargiai kūrenti ir neperkaitinti krosnių, taip pat atsargiai naudoti elektrinius šildymo prietaisus bei pasirūpinti savo vienišais kaimynais.

Pavojų taip pat gali kelti ir smarkiai apsnigti medžiai ir stogai, todėl patariama nestovėti šalia jų, nestatyti po jais automobilių. Automobilių taip pat nereikėtų palikti ir po elektros perdavimo bei ryšių linijomis ir nesiartinti prie nutrūkusių elektros laidų.

Išvykti iš namų rekomenduojama tik būtiniausiu atveju, nes regioniniai keliai yra sunkiai išvažiuojami, pusnyse įstringa ir specialiųjų tarnybų automobiliai, todėl gyventojams gali tekti ilgiau laukti jų pagalbos.

Dešimtys tūkstančių be elektros

Lietuvoje dėl gausaus sniego sukeltų gedimų elektros trečiadienio rytą neturi apie 55 tūkst. namų ūkių.

Pasak Energijos skirstymo operatoriaus (ESO), daugiausiai gedimų yra Vilniaus ir Utenos regionuose, kur be elektros yra atitinkamai apie 19 tūkst. ir 16 tūkst. vartotojų.

Gedimai nuo ryto šalinami toliau, šį rytą prie snygio sukeltų gedimų šalinimo dirba maždaug 250 brigadų, tačiau elektros atstatymas užtruks.

„Situacija yra ypač sudėtinga dėl to, kad krentantis sniegas yra šlapias ir dėl didelio sniego kiekio. Pabrėžiame, kad remonto darbus trukdo ir faktas, kad kai kur technika iki gedimų tiesiog neprivažiuoja per sniegą. Situacija apsunkinta dėl to, kad snygis nesibaigia, net po visos dienos darbo vėl tose pačiose linijose miškuose yra nutrūkimai“, – pranešė ESO.

Didžiausias prioritetas skiriamas namų ūkiams, kurie elektros neturi ilgiausiai.

Kauno regione elektros neturi apie 8,3 tūkst. namų ūkių, Alytaus regione – apie 7 tūkst., o Panevėžio regione – apie 6,3 tūkst. ESO duomenimis, kituose šalies regionuose snygis ir gedimų skaičius yra mažesnis.

Tikimasi, kad trečiadienį pagerėjus oro sąlygoms gedimų mažės.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, trečiadienį daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas. Kai kur pustys, kils pūga. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 0 iki 2 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį pasnigs tik vietomis. Temperatūra naktį sieks 3–8, vietomis iki 12 laipsnių šalčio, dieną bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.