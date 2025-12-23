Paaiškėjo, ką veikė trys jauni vyrai prieš tragišką BMW avariją

Po šeštadienį Lietuvą sukrėtusios avarijos pirmadienį tragedijos vietoje – žvakučių kalnas ir juodas balionas. Panevėžiečiai vis dar nerimsta, specialiai atvažiuoja prie tragedijos vietos, o prokuratūra viešina kai kurias bylos detales.
„Yra liudytojas, kurio akyse automobilis, numušęs turėklus, įskrido į upę“, – sakė prokurorė Gražina Petrulytė.
Anot prokurorės, prieš 7 valandą ryto eismas gatvėje buvo menkas, kliūčių BMW automobiliui nebuvo. Pagrindiniu byloje tapo liudytojas, kuris tragediją ne tik matė, bet ir nufilmavo automobilio registratoriumi.
„Dar buvo iškilęs ne tik stogas, bet ir dalis paties automobilio. Jis matė tris asmenis – vienas buvo ant stogo ir mojavo rankomis, kiti du skėryčiojosi, plūduriavo“, – teigė G. Petrulytė.
Paaiškėjo, kad vyrai iš skęstančio BMW dar sugebėjo pasišalinti.
„Kol liudytojas paskambino 112 ir iškvietė pagalbą, nes buvo tamsu ir reikėjo pažiūrėti, kokį numerį renki, BMW jau paniro po vandeniu su tuo asmeniu“, – sakė prokurorė.
Pareigūnai nustatė, kad žuvo 20-ies ir 30-ies metų pusbroliai iš Radviliškio rajono bei 31-erių jų draugas. Pastarasis dirbo ir gyveno užsienyje, į Lietuvą grįždavo tik atostogoms. Taip buvo ir šįkart – jis grįžo prieš Kalėdas. Vyriškio pusbroliai važiavo jo pasiimti iš oro uosto.
„Vakare jie pasiėmė iš Kauno oro uosto trečią asmenį, iš karto atvažiavo į Panevėžį. Į namus Radviliškio rajone jie nebuvo grįžę, nes žuvusiojo mama net nežinojo, kad jis jau grįžęs“, – pasakojo G. Petrulytė.
Teigiama, kad Panevėžyje draugai užsibuvo naktiniame klube. Tai esą patvirtina klubo vaizdo stebėjimo kameros. Kas ryte vairavo automobilį ir kur visi važiavo, kol kas neaišku. Bus peržiūrėti miesto vaizdo kamerų įrašai ir atkurta judėjimo trajektorija. Žinoma tik tiek, kad BMW priklausė 30-mečiui.
„Turime duomenų, kad paprastai jis pats vairuodavo ir niekam neleisdavo vairuoti šio BMW. Kaip buvo iš tikrųjų, bandysime nustatyti teismo medicinos ekspertų pagalba, jeigu tai bus įmanoma“, – sakė prokurorė.
Pirmasis žuvusiojo kūnas Nevėžyje buvo rastas po pusantros valandos nuo įvykio. Kiti du buvo nunešti srovės ir aptikti tik maždaug po septynių valandų.
„Šioje byloje svarbiausia nustatyti, ar asmenys buvo apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų. Tai nustatys teismo medicinos ekspertai. Taip pat bus siekiama nustatyti, kas vairavo – bent jau žuvusiųjų artimiesiems, matyt, būtų ramiau“, – teigė G. Petrulytė.
Paieškos operacijos metu įvyko ir absurdiškas atsitiktinumas – ieškodami iš BMW nuskendusių žmonių, narai Nevėžyje aptiko dar vieno skenduolio kūną. Teigiama, kad tai 58-erių vyras be gyvenamosios vietos, apie kurio dingimą niekas nebuvo pranešęs. Kas jam nutiko, nustatys ekspertai.
